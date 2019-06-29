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Пенсионерам подготовили приятный сюрприз: все подробности

STYLERЖизнь    29.06.2019 - 11:32
Пенсионерам подготовили приятный сюрприз: все подробности
Пенсии в Украине (фото: коллаж РБК-Украины)

Кабмин принял постановление о своевременной выплате пенсий

Кабмин подготовил для пенсионеров приятный сюрприз и принял постановление "О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год", чтобы обеспечивать своевременной выплатой и доставкой пенсий в полном объеме. Об этом информирует Минсоцполитики.

Принятое постановление обеспечивает своевременную и в полном объеме выплату пенсий с учетом перерасчетов, проведенных в соответствии с постановлением от 20 февраля 2019 года № 124 "Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году".

Также вводятся доплаты к пенсии, предусмотренной постановлением Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 20 февраля 2019 года № 124".

Пенсионерам подготовили приятный сюрприз: все подробностиПенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Помимо того, были рассмотрены вопросы выплаты соцпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Напомним, что в Украине сделают законным гибкий график работы, а также введут режим удаленной работы и позволят самостоятельно организовать рабочее время.

Ранее украинцам приготовили новый "сюрприз". С 1 июля жителям Украины придется доплатить за "лишнюю" площадь.

Мы писали о том, что Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем.

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