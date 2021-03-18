Пенсионер превратил подъезд в Киеве в настоящий Версаль: лепнина, позолота и много картин

Это место можно увидеть по адресу Радужная, 11-А, а творцом чудес является обычный столичный пенсионер Владимир Чайка. Причем сделал он все это за свой счет.

Необычный подъезд оформлен в стиле барокко - преимущественно в бело-голубых или бирюзовых тонах с элементами позолоты.

Стены подъезда украшены репродукциями картин всемирно известных художников, а рамки для них сделаны из лепнины и покрашены "под золото". Преимущественно это женские портреты.

Подъезд в Киеве похож на Версаль (фото: facebook.com/kiev.klab)

Пенсионер уже несколько лет продолжает украшать свой подъезд и сейчас доделывает лестничный пролет на пятом этаже, сообщает Сегодня.

На такой подвиг пенсионера вдохновила его супруга.

Возле лестничных маршей он установил ретро-светильники, стены украсил лепниной и позолотой, также местами установлены колонны и скульптуры.

Среди портретов на стенах парадного - легендарная Мона Лиза и жена поэта Александр Пушкина - Наталья Гончарова.

Подъезд в Киеве превратили в Версаль (фото: facebook.com/kiev.klab)

Пенсионер так украсил уже несколько этажей по просьбе соседей, и планирует дойти до четвертого этажа.

"Поначалу я думал красиво оформить только лестничную клетку возле своей квартиры. Но соседи попросили сделать весь этаж. Потом попросили расшириться еще на один. Теперь моим планом является закончить украшать лестничную клетку до четвертого этажа и на этом пока остановиться. Работу на 7 этаже я называю "Весна" и "Лето", шестой у меня - "Зима", пятый - "Осень". Получились - времена года", говорит мастер.

Автор уникального подъезда Владимир Чайка (фото: Сегодня)