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Пели про хо*лов: в Украине со скандалом отменили концерт известной российской группы

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 18:19
Пели про хо*лов: в Украине со скандалом отменили концерт известной российской группы
В Украине отменили концерт российской группы (фото: facebook/com tunnel)

Выступления российской группы в Украине не состоятся

Группа "Воровайки" не приедет в Украину с концертами, которые ранее были анонсированы в нескольких городах нашей страны. Выступления россиян должны были состояться в Одессе, Днепре и Николаеве и Киеве.

Ссылки на билеты на концерты на сайтах concert.ua, internet-bilet.ua и kontramarka.ua, которые размещены на сайте, уже неактивны.

Отметим, что в репертуаре коллектива есть группа "Хо*лы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хо*лы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украину артистов не пустят, если у них есть антиукраинские песни.

"Существует уже устоявшаяся практика Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины: те представители российской эстрады, которые ездят на оккупированные территории Крыма и Донбасса, или кто приезжает туда с нарушением, без разрешения Украины, – их не допускают на территорию Украины", – сказал Геращенко.

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