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Atlas Weekend 2020: в Киеве выступит скандальная звезда

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 22:25
Atlas Weekend 2020: в Киеве выступит скандальная звезда
A$AP Rocky приедет в Киев (фото: instagram.com/asaprocky)

На фестивале Atlas Weekend выступит известный американский рэпер

A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс. - Ред.) приедет в Киев в 2020 году и станет хэдлайнером популярного фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщили организаторы события.

Отметим, что артист должен был приехать на фестиваль в 2019 году, но его задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля из-за нападения на человека. А 5 июля суд арестовал музыканта, назвав его планы на поездку в Украину побегом.

A$AP Rocky – Babushka Boi (YouTube)

Также хедлайнером фестиваля станут британцы - инди группа alt-J. Дебютный альбом музыкантов An Awesome Wave вышел в мае 2012 года и получил премию Mercury Prize, став лучшим альбомом Великобритании и Ирландии.

alt-J (∆) Breezeblocks (YouTube)

О гостях, которые приедут на летний фестиваль, сообщили на вечеринке в Fedoriv Hub. Кстати, на Atlas Weekend 2020 организаторы вместе с FILM.ua планируют снимать романтическую комедию.

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