ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Співали про хо*лов: в Україні зі скандалом скасували концерт відомої російської групи

STYLERЖиття    05.12.2019 - 18:19
Співали про хо*лов: в Україні зі скандалом скасували концерт відомої російської групи
В Україні скасували концерт російської групи (фото: facebook/com tunnel)

Виступи російської групи в Україні не відбудуться

Група "Воровайки" не приїде в Україну з концертами, які раніше були анонсовані в кількох містах нашої країни. Виступи росіян повинні були відбутися в Одесі, Дніпропетровську і Миколаєві і Києві.

Посилання на квитки на концерти на сайтах concert.ua, internet-bilet.ua і kontramarka.ua, які розміщені на сайті, вже неактивні.

Відзначимо, що в репертуарі колективу є пісня "Хо*ли", в якій є слова: "Курка – не птах, хо*лы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україну артистів не пустять, якщо у них є антиукраїнські пісні.

"Існує вже усталена практика Державної прикордонної служби та служби безпеки України: ті представники російської естради, які їздять на окуповані території Криму і Донбасу, або хто приїжджає туди з порушенням, без дозволу України, – їх не допускають на територію України", – сказав Геращенко.

Open Kids оголосили ім'я нової учасниці Фронтмен Pianoбой Дмитро Шуров прикрасив обкладинку знаменитого глянцю
Новини України группа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся