Співали про хо*лов: в Україні зі скандалом скасували концерт відомої російської групи

В Україні скасували концерт російської групи (фото: facebook/com tunnel)

Виступи російської групи в Україні не відбудуться

Група "Воровайки" не приїде в Україну з концертами, які раніше були анонсовані в кількох містах нашої країни. Виступи росіян повинні були відбутися в Одесі, Дніпропетровську і Миколаєві і Києві.

Посилання на квитки на концерти на сайтах concert.ua, internet-bilet.ua і kontramarka.ua, які розміщені на сайті, вже неактивні.

Відзначимо, що в репертуарі колективу є пісня "Хо*ли", в якій є слова: "Курка – не птах, хо*лы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україну артистів не пустять, якщо у них є антиукраїнські пісні.

"Існує вже усталена практика Державної прикордонної служби та служби безпеки України: ті представники російської естради, які їздять на окуповані території Криму і Донбасу, або хто приїжджає туди з порушенням, без дозволу України, – їх не допускають на територію України", – сказав Геращенко.