Педіатр розповіла, чи можна дітям використовувати коло на шию для купання

Навіщо придумали коло на шию

Спочатку коло на шию призначалося для реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та нервової системи. Але згодом виробництво стало масовим.

Американська академія педіатрії не рекомендує кола для купання для новонароджених!

"Кола для купання є потенційними причинами утоплення, тому що коло може луснути і дитина піде на дно. Коло на шию для плавання не вчить малюка плавати, це суперечить усім методам навчання плавання", - цитує академію педіатрії лікар.

Також наголошується, що коло для плавання не допомагає вилікувати кривошею, тортиколісом новонародженого. До речі, цей предмет не допомагає вивчати вертикалізацію.

Педіатр повідомила, що найкращим варіантом купання новонародженого – це набрати невелику кількість води у ванну.

"Якраз у положенні лежачи дитина вчиться керувати своїми рухами, вчиться відчувати своє тіло", - резюмувала педіатр.