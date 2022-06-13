Педиатр назвала главные ошибки при лечении кишечной инфекции. Не делайте так

Что нельзя делать при кишечных инфекциях у детей

Измерять ацетон

Ацетонемический синдром очень часто сопровождает кишечную инфекцию. Почти всегда. Ибо ацетонемический синдром – это реакция на стресс, а кишечная инфекция стресс для организма. Наличие ацетона в моче не отразится на тактике. Поскольку она одна и та же - восстановление утраченных жидкостей и электролитов. Отпаивайте малыша и не поддавайтесь панике.

Не поите одним сладким

Эта ошибка возникает из предыдущей. Ибо все знают: если ацетон, нужно давать сладкое. Но сладкая жидкость осмотически активна, может усилить диарею и боль в животе при кишечной инфекции. Здесь важно именно баланс – то есть специальный электролитный раствор. Он содержит глюкозу, но и другие компоненты тоже.

Не давайте сорбенты

Энтеросгель, атоксил или тонна угля (белого и черного).

Кишечная инфекция – не отравление. Эти препараты не будут эффективны, а их вкусовые качества и консистенция могут вызвать рвоту и спровоцировать сразу к питью. Используйте только диасмектит, но он только сократит диарею в сутки. То есть если пополнять жидкость и электролиты, то можно и без него.

Не давайте нифуроксазид

В большинстве случаев (90%) кишечную инфекцию вызывают вирусы. Если инфекция бактериальна, может потребоваться антибиотик. Но именно антибиотик. Нифуроксазид – это антисептик. То есть, эффективность невелика, а побочные эффекты могут быть. В мировых протоколах лечения кишечной инфекции не наблюдается.

Не проводите анализ крови в первый же день заболевания

Кишечник – большой орган. И, когда он воспаляется, в начале в крови будут видны неспецифические воспалительные изменения – лейкоцитоз, смещение формулы крови влево. Это часто оценивают как бактериальный процесс и начинают ненужный антибиотик. При назначении антибиотика врач больше ориентируется на клинические симптомы. Да и бактериальные кишечные инфекции далеко не всегда нуждаются в антибиотике.

Не делайте водно-чайную паузу

При недостатке энергии в организме как раз будет накапливаться ацетон, так что симптомы болезни будут тяжелее. Кормите по аппетиту.

Кормящие матери не должны придерживаться диеты и прекращать грудное вскармливание.