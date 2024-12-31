Педіатр назвала 5 "ні" у лікуванні кашлю у дітей

Як не можна лікувати кашель у дитини

Сиропи від кашлю

За словами медика, особливо це стосується діток до 5 років, адже при їх використанні можна отримати ускладнення.

Все тому, що у діток ще досить слабкий кашльовий рефлекс. Тому їх не варто використовувати.

Інгаляції з різними мінеральними водами

Не потрібно робити такі інгаляції, адже так можна поширити інфекцію з верхніх дихальних шляхів у нижні.

Важливо, що інгаляції призначає лише лікар і тільки з певними медикаментами, якщо в цьому є потреба.

Різні гомеопатичні препарати особливо у вигляді капель, які мали б допомогти боротись з кашлем, не працюють.

Дихання над вареною картоплею

Такий метод досить популярний, але він немає доведеної ефективності. Тому варену картоплю краще залишити на вечерю.

Гірчичники

Педіатр розповіла, що вони можуть спричинити опік тонкої ніжної дитячої шкіри і не мають доведеної ефективності у лікуванні кашлю.

Яким сольовим розчином промивати ніс дитині

Діана Протоковило пояснила, що до найбільш часто використовуваних сольових розчинів для носа відносять ізотонічний або фізрозчин та гіпертонічний.

Ізотонічний сольовий розчин підходить для щоденного застосування - як для гігієни носа та і для промивання, коли є якісь виділення. Його можна застосовувати діткам з народження.

Єдине, що слід пам'ятати - до року варто використовувати сольові розчини у вигляді монодоз, а не спреїв.

А старшим дітям і дорослим можна використовувати у вигляді спрею. Цей розчин практично немає обмежень у застосуванні, тому його можна мати вдома за потреби.

Тоді як гіпертонічний розчин як правило призначає вже лікар, адже концентрація солі в ньому вже значно вища. І за рахунок цього від добре знімає закладеність носа та набряк носа.