Педан розповів про спілкування з Притулою та відповів, чи вважає його своїм другом

Що Олександр Педан говорить про Сергія Притулу

Зокрема, ведучий зауважує, що їм не вдається часто бачитись, проте вони час від часу таки підтримують спілкування. Більше того, зірки живуть неподалік одне від одного й можуть випадково зустрітися в магазині. В іншому випадку - це не так, оскільки в обох щільні робочі графіки.

"Притула суперзайнятий, у нього дуже багато своєї роботи, і в мене так само. Ми завжди поважали час одне одного. Наша дружба на такому етапі, що ми можемо зустрітися завтра, не бачились рік, а таке враження, що бачилися вчора. Живемо неподалік одне від одного - побачились у магазині, реально за хлібом", - пояснює Педан.

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Що стосується питання ведучої про те, чи вважає Олександр Сергія своїм другом, то перший зазначив, що їхні стосунки наразі більш товариські.

"Ми товариші. Дружба - це робота насправді. Я вважаю, що дружба - це коли ви дійсно дуже часто бачитесь, ви там хрестите дітей, як у нас в Україні заведено, і так далі. Ми з Притулою після "Підйому" перейшли, напевно, більше в стадію товаришів. Ми різні люди: я люблю екстрим, а Притула любить спокійний спорт. Більше все ж таки товариські стосунки в нас", - поділився шоумен.

Нагадаємо, Олександр Педан разом із Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут були телеведучими ранкового шоу "Підйом". Саме їхню трійку називають найуспішнішою за весь час існування проєкту, який виходив на "Новому каналі".

Олександр Педан, Сергій Притула та Ольга Фреймут були ведучими ранкового шоу "Підйом" (фото: instagram.com/pedanos)

Разом із Притулою Олександр був суддею шоу "Співай, якщо зможеш", а також ведучим, знову з Притулою, екстремального шоу "Я - герой". Окрім того, Педан брав участь у проєкті "Хто зверху?", яке свого часу також вів Сергій.

А ще - влітку 2012 року, разом із Притулою та Фреймут Олександр вів шоу "КабріоЛіто". Однак і це ще не повний перелік. У березні наступного року на "Новому каналі" вийшов розважальний вечірній проєкт "ПеданПритула Шоу", де Педан був ведучим і креативним продюсером разом зі своїм колегою.

Сергій Притула і Олександр Педан разом вели чимало розважальних проєктів (фото: instagram.com/pedanos)

Наразі ж Олександр продовжує свою діяльність ведучого, у той час як Притула цілком зосередився на волонтерській роботі.