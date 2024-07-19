"Печатка нещастя". Що насправді коїться між Лопес та Аффлеком: астролог дала відповідь

Які секрети приховує Лопес

"Сама по собі вона взагалі не конфліктна особистість. Але в її космограмі присутні дві цікаві вказівки на те, що в її житті, незалежно від місця проживання, буде проблематичною сфера стосунків. По-перше, в неї є конфігурація, яку в давнину називали "Печатка Сатани", - зазначила Соловйова.

Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

"Це аспект затьмарення свідомості та спокус. Така людина може швидко втрачати здатність радіти життю, вона недовірливо ставиться до оточуючих, страждає хронічною підозрілістю, швидко розчаровується, проявляє прискіпливість", - додала вона.

Крім цього, пояснює астролог, в житті такої людини можливі регулярні кризові ситуації, 1 раз на приблизно 7 років. Для жінок ця криза обіцяє або шлюб за розрахунком, або безшлюбність, або нещасливу родину.

За словами Соловйової, ми можемо побачити як працює такий аспект, якщо пригадаємо особисте життя Джей Ло, з її кількома шлюбами та безліччю романів. Але і це ще не все.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

"Одна з планет у космограмі Лопес розташована в руйнівному градусі Терезів. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. ️Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - розповіла Соловйова.

"Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму та зневіри", - додала вона.

️У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Це градус суду та засудження, він дає погану славу. При цьому можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення.

Лопес і Аффлек (фото: Getty Images)

Лопес та Аффлек - чи є в них шанс

"Не повірите: у Бена Аффлека у тому ж градусі теж знаходиться потужна планета! Мабуть, саме цим можна пояснити його бурхливе особисте життя. Що ж стосується взаємин Бена та Джей Ло, то через таке положення планет між ними з’являється аспект екстремізму, фанатизму, ексцентричних, незрозумілих оточуючим вчинків і форм поведінки", - розповіла астролог.

"Крім того, у такому союзі можуть виникати усілякі нещасні випадки.

Попри те, що Аффлек не дуже конфліктний, у парі з Лопес у нього виникає підвищена конфліктність, при чому джерелом скандалів і причиною з'ясування стосунків є саме він", - додала вона.

Пара у минулому (фото: Getty Images)

А Лопес передає Аффлеку свою так звану "Печатку нещастя". І це може викликати у Бена відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень. Йому може здаватися, що Джей хоче дистанціюватися від нього, відторгає його, він може відчувати неповагу чи зневагу до себе, пояснила Соловйова.

"Крім того, у нього може з'являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також він якимось чином може залежати від Лопес. Ця конфігурація - одна із вказівок на припинення тісного спілкування та розрив стосунків", - зазначає Катерина.

У такій парі часто про розрив першою починати думати людина з "Печаткою нещастя". І в ситуації Лопес та Аффлека піти могла вирішити саме воно.

Лопес та Аффлек (колаж: РБК-Україна)

Ба більше, зазначила Соловйова, у зірок є й інші проблеми. Йдеться про відсутність психологічної гармонії, несхожі світогляди, різні плани на майбутнє, смаки та побутові звички.

"У сексуальній сфері в них панують "африканські пристрасті", водночас їм важко реалізуватися в гендерному плані: йому - як чоловікові, їй - як жінці. Але з матеріально-фінансову погляду ці стосунки взаємовигідні. Однак, як бачимо, меркантильні інтереси не змогли зберегти цей союз, адже, з точки зору астрології, вказівки на розрив стосунків в цієї пари занадто потужні", - заявила астролог.

Також Соловйова не розуміє, чому Ло дала Аффлеку другий шанс. Адже зірка, як стверджують іноЗМІ, "зациклена" на астрології та ухвалює важливі рішення нібито тільки після консультацій з експертами.

"З точки зору древнішої науки людства, ця love story була приречена з самого початку", - резюмувала астролог.