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В ПДД внесли изменения: касаются определенной категории людей

Автор: Людмила Жукова

Кабинет министров Украины внес определенные изменения в Правила дорожного движения. Они касаются людей с инвалидностью, передвигающихся на специальных колясках. Это постановление об изменениях в ПДД одобрено на заседании правительства, передает УНИАН.

Согласно новым изменениям, люди на инвалидных колясках имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорогам со скоростью пешехода, а также двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Кроме этого, они имеют право на пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам.

Также люди на инвалидных колясках имеют право перемещаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе дороги, поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой и без трамвайного пути посередине.

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Люди с инвалидностью должны использовать технически исправные и надлежащим образом оснащенные кресла-коляски, но не должны перевозить пассажиров и грузы, мешающие управлению.

Кроме того, на креслах-колясках должны быть светоотражающие устройства, а в ночное время на них должны быть внешние световые приборы.

Как мы ранее сообщали, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. Они теперь касаются не только водителей, но и пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Также мы сообщали, что система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать водителей "евроблях".

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