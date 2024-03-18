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Павло Зібров розповів про виставку "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

Понеділок 18 березня 2024 20:11
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Павло Зібров розповів про виставку "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" Павло Зібров розповів про виставку "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Музеї історії міста Києва працює виставка "ГОЛОСИ", яка відкрила мультимедійний простір музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова з артінсталяцією від GOGOLFEST.

Днями експозицію відвідав відомий співак Павло Зібров разом із родиною.

"Мурахи були по шкірі весь час. Усередині все перевертається, поринаєш з головою у страшні події сьогодення. На підлозі — ефект попелу під ногами, дим, напружені звуки, колії, голоси людей. На екранах — відео, з яким ти повністю занурюєшся в інсталяцію, яка, на жаль, є нашим життям", — розповідає Павло про побачене.

Співак зауважив, що виставка має три інсталяції:

— "Зруйноване місто", що складається з порожніх будинків та є метафорою десятків українських міст, постраждалих від російської навали.

— "Стовп зруйнованого життя", який створено із речей конкретних людей — від ключів від квартири до фотографій та уламків машини, яка захистила її власників від загибелі.

— «Стіна з фігур "Мирні", де у кожній скульптурі ховається емоція та історія людини, яка змушена була виїхати через війну. У валізах, що розміщені в цій інсталяції, сховані планшети з реальними історіями людей, які втратили близьких та домівки через війну. Таких історій музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 100 тисяч.

"Ми не могли стримати сліз. Багато емоцій — розпачу, жалю, несправедливості, люті... Цю виставку потрібно показувати в усіх столицях Європи, всім іноземцям, посадовцям, тим, хто вже "стомився ", живе в іншій реальності. Вона надважлива! Це наша історія, яку не переписати", — наголошує Павло.

Виставка "ГОЛОСИ" — це мультимедійний простір музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який, зокрема, презентує історії з колекції Музею. Завдяки ефекту присутності, експозиція розкриває глибину та силу історій українців про пережите під час війни.

Виставку можна відвідати до 26 квітня 2024 року у Музеї історії міста Києва за адресою: Богдана Хмельницького, 7. Вхід безкоштовний. Кураторські екскурсії відбуваються щосуботи о 15:00, вони теж безоплатні.

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Павло Зібров
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