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Павел Глоба предрек глобальные перемены четырем знакам Зодиака: ловите ваш шанс!

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Среда 19 января 2022 06:00
Павел Глоба предрек глобальные перемены четырем знакам Зодиака: ловите ваш шанс! Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про четыре знака Зодиака, которым этот период принесет важные и порой даже глобальные перемены.

Об этом пишет Rsute.

Телец

Вас ждут кардинальные изменения в сфере любви и отношений. Самые яркие события, по мнению астролога, будут с января по август. Вы сами почувствуете необходимость что-то менять.

Если вы в отношениях, и вас многое не устраивает, высока вероятность разрывов, а одиночки, наоборот, могут встретить свою половинку.

Близнецы

Близнецам следует расставить приоритеты, выделив главное и оставив второстепенное на потом. Так вы сможете начать активно двигаться вперед и достигать своих целей.

Важно при этом прилагать максимум усилий, не лениться, ведь под лежачий камень - сами знаете...

Лев

Не исключено, что вы можете почувствовать некоторый застой в своей жизни, из-за чего возникнет желание начать жизнь с чистого листа.

Астролог рекомендует делать упор на работу над самим собой, бороться с недостатками, совершенствовать знания, навыки, достоинства. Тогда жизнь заиграет новыми красками и начнутся кардинальные перемены к лучшему.

Водолей

Павел Глоба говорит, что у Водолеев предстоит время чудес: многие желания и мечты начнут исполняться. Однако важно не лениться и работать над собой, своими ошибками, совершенствоваться.

Фортуна на стороне Водолеев, она часто будет давать возможности, о которых ранее они могли лишь мечтать.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака удачу принесет "волчье" полнолуние - первое в 2022 году.

Также астрологи назвали три знака Зодиака, которым в январе 2022 грозит банкротство.

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