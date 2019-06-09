Надо быть патриотом своей страны: украинский певец объяснил, почему выступает в РФ

Украинский певец ALEKSEEV рассказал, почему продолжает гастролировать по России и как это связано с его политическими воззрениями. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей, говорится в "Светской жизни".

Артист признался, что в России у него много поклонников, именно поэтому он там выступает.

"Я люблю музыку, и я буду там, где она есть. В России у меня очень много поклонников, которые меня очень любят за мою музыку. И на каждом концерте я всегда пою на украинском языке", - рассказал ALEKSEEV.

Исполнитель считает себя патриотом, несмотря на то, что он дает концерты в России.

"Я считаю, что надо быть патриотом своей страны и своего дела, безусловно. Я люблю Киев, это мой родной город, где я всегда буду жить. Я очень люблю Украину и поэтому у меня с этим никаких проблем нет. Кроме того, я люблю свое дело", - рассказывал артист.

ALEKSEEV прокомментировал выступления в России (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Он также рассказал, почему не отказался от заработка в России.

"Я не сказал бы, что очень много артистов отказались от концертов. Очень многие артисты говорят, что так сделали, потому что они там никому не нужны", - объяснял исполнитель.

Напомним, что ранее ALEKSEEV презентовал пронзительный клип-исповедь о пережитых чувствах.

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