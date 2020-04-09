Пасха в Украине 2020: появилось объяснение, как будут освящать корзинки в карантине

Карантин в Украине введен с целью недопущения распространения коронавируса. Он был продлен до 24 апреля и в правительстве не исключают продолжения карантинных мер до начала мая. 6 апреля карантин был усилен и жителям страны запретили посещение парков, скверов, храмов и спортивных площадок.

В министерстве внутренних дел Украины уточнили, как будут проводить обряды освящения пасхальных корзинок в условиях карантина. Они отметили, что подготовлено несколько сценариев.

В крупных городах священнослужители могут посетить пекарни, заводы или магазины и провести там обряд освящения пасок. Таким образом все покупатели смогут купить уже освященные продукты.

В сельской местности все верующие смогут выставить свои пасхальные корзинки за ворота, а священники смогут пройти накануне праздника по улицам и провести обряды освящения корзинок.

Службы в храмах, по словам представителей МВД, проводить будут, однако в помещения будут допускать не более 10 человек одновременно. Всем прихожанам рекомендовано смотреть трансляции пасхальных богослужений онлайн.

В церкви во время богослужения могут присутствовать одновременно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают службу и обеспечивают онлайн-трансляцию. У всех присутствующих обязательно должны быть маски или респираторы. Без защитного средства в церкви разрешено быть только священнику.

Верующим не запрещено посещать храмы в индивидуальном порядке в отсутствии служб, но при этом в помещении должно находиться одновременно не более двух человек, не учитывая священника. В маленьких храмах – один человек и священник. Все присутствующие должны быть в масках, а на улице возле храма не должно быть очередей.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам будут бесплатно приносить освященные паски домой.