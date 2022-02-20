Пасха 2022: когда отпразднуем, и сколько выходных нас ждет

Пасха 2022 будет отмечаться в конце апреля, благодаря чему нас ждет три выходных подряд. Интересно, что дату праздника высчитывают по лунному календарю, и конечно же каждый год она разная.
Когда отпразднуем светлое Воскресение Христово, и сколько будем отдыхать - читайте ниже в нашем материале Styler.
Пасху считают ранней, если она отмечается в начале апреля и поздней, если дата выпадает на май. Но в целом всегда соблюдается интервал - с 4 апреля по 8 мая.
Православные отпразднуют Пасху в воскресенье 24 апреля. Соответственно, следующий понедельник, 25 апреля будет выходным днем.
По католическому календарю Пасха в этому году будет на неделю ранее, то есть 17 апреля.
Чтобы посчитать дату Пасхи по православному календарю, нужно знать дату первого полнолуния после дня весеннего равноденствия (21 марта). Пасха отмечается в первое воскресенье после этого.
Если же дата совпадет с еврейским праздником Песах, ее переносят еще на неделю вперед.
Впрочем, все уже посчитали вместо нас, и даты праздника известны далеко наперед
Конечно же это посещение церкви и освящение пасок, крашанок и другой пищи. После этого семьи собираются за столом, можно ходить в гости, приглашать к себе друзей и близких.
В этот день строго запрещено работать. Нужно радоваться, веселиться, "христосаться" и желать друг другу только хорошего.
А крошки и остатки пасхальных продуктов следовало скормить птицам или домашним животным - тогда в доме будет достаток.
Пока же нас ждут четыре выходных дня подряд благодаря празднованию Международного женского дня 8 марта.