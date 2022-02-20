Пасха 2022: когда отпразднуем, и сколько выходных нас ждет

Даты Пасхи по православному и католическому календарю

Пасху считают ранней, если она отмечается в начале апреля и поздней, если дата выпадает на май. Но в целом всегда соблюдается интервал - с 4 апреля по 8 мая.

Православные отпразднуют Пасху в воскресенье 24 апреля. Соответственно, следующий понедельник, 25 апреля будет выходным днем.

По католическому календарю Пасха в этому году будет на неделю ранее, то есть 17 апреля.

Как посчитать дату праздника

Чтобы посчитать дату Пасхи по православному календарю, нужно знать дату первого полнолуния после дня весеннего равноденствия (21 марта). Пасха отмечается в первое воскресенье после этого.

Если же дата совпадет с еврейским праздником Песах, ее переносят еще на неделю вперед.

Даты Пасхи до 2030 года

Впрочем, все уже посчитали вместо нас, и даты праздника известны далеко наперед

Пасха 2023 - 16 апреля

Пасха 2024 - 5 мая

Пасха 2025 - 20 апреля

Пасха 2026 - 12 апреля

Пасха 2027 - 2 мая

Пасха 2028 - 16 апреля

Пасха 2029 - 8 апреля

Пасха 2030 - 28 апреля

Главные традиции Пасхи

Конечно же это посещение церкви и освящение пасок, крашанок и другой пищи. После этого семьи собираются за столом, можно ходить в гости, приглашать к себе друзей и близких.

В этот день строго запрещено работать. Нужно радоваться, веселиться, "христосаться" и желать друг другу только хорошего.

А крошки и остатки пасхальных продуктов следовало скормить птицам или домашним животным - тогда в доме будет достаток.