Пасха 2020: когда праздновать и сколько будут отдыхать украинцы

Пасха в Украине в 2020 году отмечается православными традиционно в воскресенье после первого полнолуния, которое произойдет после дня весеннего раводенствия. Дата меняется ежегодно, и каждый раз ее высчитывают с помощью таблицы Александрийской пасхалии. В этом году важный и великий христианский праздник приходится на 19 апреля.

Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который начался сразу после Масленицы 2 марта и длится всегда 48 дней (шесть недель) - до субботы, 18 апреля.

В ночь на воскресение, 19-го, во всех церквях и храмах Украины священнослужители начнут праздничное богослужение, приуроченное чуду воскрешения Сына Божьего Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.

Как гласят библейские писания, именно в этот день Спаситель воскрес после казни. В ночь на воскресенье женщины обнаружили, что тело Христа исчезло из гробницы. К ним явился ангел и принес весть о том, что Иисус воскрес из мертвых и искупил грехи всего человечества перед Господом.

Пасха является древнейшим христианским праздником, главным в богослужебном году. В католическом вероисповедании имеет статус торжества. Кстати, Ветхозаветная Пасха - Песах (отсюда и происходит название праздника) отмечается в честь выхода израильского народа из египетского рабства, как переход от рабства к свободе.

На территории Украины праздновать Пасху, как Воскресение Иисуса Христа, начали еще в конце 1 тысячелетия, с введением христианства. Праздник совпадал во времени с равноденствием и касался возрождения жизни и надежд. Со временем христианский праздник полностью заменил древние местные обычаи и адаптировал языческие обряды и атрибутику.

Отметим, что в Украине Пасха празднуется на государственном уровне, что также находит отображение в календаре. Так как праздник приходится на воскресенье, то согласно ст. 67 КЗоТ Украины, следующий будний день становится выходным - в этом году это будет понедельник, 20 апреля.

Как сообщалось ранее, в Украине с 12 марта вводят карантин из-за распространения коронавируса в мире. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. В Киеве приняли решение приостановить проведения массовых богослужений в церквях до конца марта.