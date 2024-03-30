Партнер любить безлад? 4 поради, як знайти спільну мову для комфорту

В той час, як для когось нескладені речі, декілька брудних шкарпеток біля ліжка чи немитий з вечора посуд можуть бути цілком нормальними речами, для когось це - категоричне "ні". А коли пара з ледь не протилежним ставленням до організації простору починає жити разом, починається дискомфорт і конфлікти.

Про те, як знайти порозуміння при різних поглядах на чистоту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The New Your Times .

Вдосконалюйте свої організаційні системи

Зазвичай, коли одна людина має більше захаращених речей, це видається поганим. Але в багатьох випадках домашній безлад - це просто ознака того, що у вас немає надійної системи.

Як у випадках, коли рюкзак чи пальто кидається на підлогу перед вхідними дверима, рішення повісити декілька гачків поруч надає альтернативу і адаптує простір до звичок, а не навпаки.

Організовуйте простір для зручності (фото: Freepik)

Так само з достатньою кількістю полиць для книжок затятого читача - таким чином, у них буде місце і вони не будуть лежати на підлозі.

Крім цього, завжди важливо пояснювати, що ці заходи створюються для того, щоб допомогти, а не тому, що хтось не правий.

Зосередьтеся на функціональності

Мета впорядкування полягає в тому, щоб змусити свій дім працювати на його мешканців. Найважливіше - враховувати практичні наслідки захаращеності - мова йде про контроль над безладом, щоб можна було безперешкодно готувати на кухні, швидко знаходячи все потрібне.

Вкладайте більшу частину своєї енергії у спільні простори. Наприклад, якщо обидва партнери люблять готувати, кухня повинна добре функціонувати для них обох, теж саме з ванною, туалетом та спільними кімнатами. А от особистий кабінет - перевага того, хто в ньому працює, однак також можна встановити певні правила для зручності користування для партнера.

Наприклад, на підлозі не повинно бути безладу, а стіл має бути достатньо чистим, щоб за ним можна було працювати.

Подумайте про глибші проблеми

Іноді безлад накопичується не тому, що хтось не бажає докладати зусиль для прибирання та впорядкування. Інколи це відбувається тому, що людина має психічні чи фізичні перешкоди.

Одним з прикладів є розлад накопичення, але існують й інші зв'язки між психічним здоров'ям і безладом. Наприклад, люди з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) або депресією часто борються з надмірним безладом. У таких випадках терпіння і розуміння, а також допомога спеціаліста можуть допомогти.

Безлад може бути ознакою депресії (фото: Freepik)

Важливо помічати будь-які раптові або різкі зміни в чистоті домогосподарства (або якщо здається, що людина накопичує нездорову кількість речей) і повідомляти про них сімейного лікаря, оскільки нові звички можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Однак, якщо людина просто не бажає йти на компроміс з безладом, це також може бути причиною для занепокоєння. Адже це може свідчити про глибші проблеми у стосунках.

Як, наприклад, про погані навички спілкування, або інші потреби, або гендерні ролі - або навіть певні травми. Якщо одна людина в сім'ї особливо жорстко ставиться до безладу, як от Моніка Геллер з відомого ситкому "Друзі", це може бути більше пов'язано з контролем, ніж з чистотою.

І над цим теж, можливо, потрібно попрацювати. Крім того, сімейна терапія також може допомогти досягти кращого розуміння, якщо ви зайшли в глухий кут.

Будьте стратегічними у комунікації

Хоча зовнішня підтримка може допомогти, вивчення нових тактик спілкування іноді може бути достатнім, щоб зменшити конфлікт. Не варто підіймати тему безладу, коли хтось з партнерів голодний чи втомлений. І остерігайтеся повторення одного і того ж знову і знову в однаковій манері.

Спробуйте інший тон, інший метод, інший час доби - наприклад, написати повідомлення в месенджері замість того, щоб сваритися про безлад наприкінці довгого робочого тижня. Варто обдумано озвучувати свої очікування і регулярно підіймати цю тему - це може запобігти виникненню непорозуміння та обурення.

Важливо говорити про свій комфорт (фото: Freepik)

Не існує конкретних часових рамок для таких розмов, оскільки це індивідуально, однак при новому періоді життя (наприклад, після народження дитини або зміни роботи), варто поговорити про очікування від партнера. Навіть якщо просто змінилися вподобання, це потрібно озвучити.