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В парке Киева зацвел гигантский "Дьявольский язык": яркие фото

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве распустился "Дьявольский язык" - огромный цветок с неприятным запахом. Экзотическое растение можно увидеть на открытом воздухе в Сырецком дендропарке.

Об этом пишет vechirniy.kyiv.ua.

Благодаря своему запаху растение привлекает мух, которые его опыляют. Но для человека аромат тухлого мяса конечно же не из приятных.

Ботаническое название цветка аморфофалюс (Amorphophallus konjac). Его называют еще "дьявольский язык", "лилия вуду", "змеиная пальма".

Родом растение из тропической Азии - растет от Японии до Индонезии. Растение имеет подземный клубень, стебель у него пятнистый, а листья появляются после цветения.

Фото: В парке Киева цветет экзотическое растение (vechirniy.kyiv.ua)

Аморфофалюс растет в питомнике, но когда он открыт - увидеть его может каждый желающий. Найти растение поможет опять таки запах. Цветет "дьявольский язык" всего несколько дней.

Интересно, что обычно цветок распускается в апреле. Но в этом году затяжная холодная весна сдвинула эти сроки.

Фото: В Киеве распустился "Дьявольский язык" (vechirniy.kyiv.ua)

Интересно, что это растение очень популярно в Азии. Ее съедобные и лечебные свойства известны уже давно. В 1846 году в Японии даже вышла книга о "100 рецептов конняку". Ее даже едят, готовя, как лапшу. А в США конняку используют для изготовления желейных конфет.

Ранее мы писали, какие цветы в горшках строго запрещено держать дома.

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