Парижан и Янык: как оригинально называли детей украинцы в 2020 году

Подходит к концу 2020 год. Для многих украинцев он оказался полным испытаний, но все же он не прекратил естественный процесс деторождения. Правда, за последний год многие родители решили быть креативными и называли своих новорожденных очень оригинально.

На странице Министерства юстиции в Facebook опубликовали список самых интересных имен для мальчиков и девочек.

Так, в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель, Нева.

Большинство родителей все же отдавали предпочтение традиционным украинским именам. Так, среди мальчиков в этом году в Украине больше появилось Артемов, Андреев, Богданов, Владислав, Владимиров, Данилов, Дмитриев.

Самыми популярными женскими именами в 2020 году были: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

Как мы ранее сообщали, названы "самые-самые" украинские звезды 2020-го.

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