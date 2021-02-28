Реки обязательно выйдут из русла: где в Украине готовиться к мощным паводкам

Погода в Украине в марте удивит украинцев резким наступлением тепла. Резкая смена температуры приведет к быстрому таянию огромных сугробов. Больше всего снега лежит в Карпатах, поэтому жителям горных регионах могут угрожать паводки. Какие села и города в опасности – рассказал эколог, председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

По его мнению, избежать подтопления в этом году не удастся, так как зима была достаточно снежная.

Какие регионы пострадают от паводков этой весной

"Да, это 100% будут паводки, и паводок будет сильный в Карпатах. Если в центральной части такого катастрофического паводка не будет, конечно, там будет весеннее половодье, но оно будет в мерах обычного, естественного, и на хозяйственную деятельность это не повлияет. А вот в Карпатах будет ожидаться очень сильный паводок", — говорит Александр Чистяков.

Также специалист подчеркивает, что пострадают с большей вероятностью именно те населенные пункты, которые расположены вблизи горных рек. По его словам, опасность для сел и городов несут как большие, так и малые реки.

"Независимо (большие или малые реки, — ред). Ведь большие реки будут принимать у себя больше влаги, а маленькие реки, потому, что не смогут принять большого количества влаги, — скорее буду разливаться", — отмечает эколог.

По мнению Александра Чистякова, больше всего от наводнений пострадает Закарпатская область.

"В основном пострадают наши южные области, такие как Николаев, Херсон, Одесская область — там будет очень серьезная засуха. В то же время карпатские регионы наоборот теперь будут более подвержены более сильным ливням, потопам и тому подобное", — говорит эксперт.

Почему паводки в Украине становятся нормой

Эколог отмечает, что существует несколько независимых от осадков факторов, которые приводят к погодным аномалиям. И эти факторы провоцируются человеком.

"Эти реки обязательно выйдут из своего русла. Потому что есть несколько причин для этого: первое — идет массовая вырубка леса, ведь мы со школы знаем, что каждое дерево аккумулирует и держит своими корнями более 400 литров воды. И если не будет дерева, то эта вода превращается в смертельный поток, который смывает все на своем пути", — сетует эколог.

Второй причиной подтопления может стать разрушение рек.

"Также у нас, к сожалению, очень много горных рек просто разрушены — речная галька, которая и держала эти реки в руслах, — выбрана на продажу. Теперь, не имея своего русла, река разливается и наносит просто катастрофические убытки народному хозяйству", — рассказывает эксперт.

Чистяков также отмечает, что в Украине в целом меняется климат, что усугубляет ситуацию.

"За последнее десятилетие, из-за глобального потепления, мы сместились на более чем 200 километров в сторону юга. И те районы, которые были степными, они стали засушливыми, они чуть ли не входят в регионы полупустынь", — подчеркнул специалист.