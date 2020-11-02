Мой папа - клоун: дочь Кошевого рассказала о жестком буллинге в школе

Дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого 12-летняя Варвара призналась, что из-за отца в школе ее не любят. Девочка пожаловалась на жесткий буллинг в школе из-за подозрений в том, что ее отец платит за ее участие в шоу. Талантливый ребенок принимал участие в ряде телевизионных шоу, а также снималась в кино, однако далеко не все одноклассники искренне рады ее успехам. Об этом дочь Кошевого рассказала в интервью КП.

"Мне надоело, что мне всегда что-то приписывают, чего на самом деле нет. Все думают, что если я прохожу в каком-то проекте дальше, то за это платит мой отец. Меня это достало, если честно. Поэтому больше и не хочу участвовать в этой всей суматохе", — рассказала Варя.

Варвара Кошевая (фото: instagram.com/yalta_k)

Также девочка делится, что ей не нравится, что в школе ее отца называют клоуном. Из-за конфликтов со сверстниками девочка не хочет ходить в школу.

"У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой — это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа — клоун. А он не такой!", — рассказала Кошевая.

Стоит отметить, что не так давно Варя покорила зрителей исполнением песни Listen на Kids Music Fest.

До этого в 2016 году Варвара Кошевая выиграла 20 тысяч гривен в программе "Рассмеши комика. Дети". Дважды принимала участие в проекте "Голос. Дети". А в "Лиге Смеха" она спародировала отца. Сейчас она снимается в фильме "Папа рулит".

Напомним, что ранее актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец заговорила о планах в политике.

Также ранее Евгений Кошевой раскрыл, кем никогда не станут его дочери.