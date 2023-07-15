Панічні атаки: у яких випадках цей стан не потребує лікування, а коли - треба негайно йти до спеціаліста

Через постійний стрес і втому серед українців почастішали випадки панічних атак. При цьому стані виникає сильне почуття страху і тривоги, людині вкрай важко себе опанувати. Для того, щоб допомогти собі чи іншим, треба знати базові речі про панічні атаки і розуміти, у яких випадках слід негайно звертатись до лікаря.

Що треба знати про панічні атаки

"Якщо у вас сталась одна панічна атака або їх було декілька за життя, і вас більше нічого не турбує - ви здорові. Іноді панічна атака виникає на фоні втоми, стресу, недосипу, через міцну каву або через комбінації цих причин. Вона може статися у будь-кого. Відпочиньте, погуляйте, візьміть вихідний. Не треба купувати книжки про боротьбу з панічними атаками, не треба бігти до лікаря, не треба думати і переживати про це", - пише лікар.

Якщо ж панічні атаки повторюються протягом місяця, або більше, та супроводжуються безпечною поведінкою, униканням, страхом за своє життя та здоров’я - звертайтесь до лікаря.

"Не всі люди потребують лікування. Інколи бувають випадки, коли пацієнту достатньо пояснити: що це просто панічна атака (а не серцевий напад, як багато хто думає), що вона не несе загрози життю, що людина не помре і це не шизофренія, що не можна уникати місць та обставин, де ця панічна атака сталась, що не можна застосовувати безпечну поведінку (міряти тиск, пульс та носити з собою гідазепам) - і пацієнт може вийти після консультації здоровим і без нападів", - пояснює Щербина.

За його словами, частіше всього пацієнти звертаються після десятків попередніх консультацій, де вони обстежували судини шиї, робили МРТ всього тіла, здавали купу аналізів та пили багато ліків.

"Вони часто мають супутньо не тільки панічний розлад з агорафобією (страх того, що може відбутися напад паніки - ред.), а вже й депресію або генералізовану тривогу. У таких випадках однією розмовою не обійтись", - каже невропатолог.

Як діяти при панічній атаці

Залишайтесь на місці - намагайтесь чинити опір бажанню втекти в безпечне місце під час панічної атаки. Якщо ви за кермом, зупиніться та припаркуйтесь там, де це безпечно.

"Важливо зосередитись на чомусь не загрозливому і видимому, наприклад, на годиннику або товарі в супермаркеті. Нагадайте собі, що лякаючі думки та відчуття є ознакою паніки і з часом пройдуть", - каже Щербина.

Дихайте повільно і глибоко - відчуття паніки та занепокоєння може посилитись, якщо ви дихаєте надто швидко. Намагайтесь зосередитись на повільному глибокому диханні, повільно рахуючи до трьох на кожному вдиху та видиху.

"Спробуйте зрозуміти, чого ви боїтеся, і киньте йому виклик. Ви можете досягти цього, постійно нагадуючи собі, що те, чого ви боїтесь, нереально і минеться", - говорить невролог.

Творча візуалізація - під час панічної атаки намагайтесь чинити опір бажанню думати про негативні думки, такі як "катастрофа". Замість цього, подумайте про місце чи ситуацію, в яких ви почуваєте себе безтурботно і спокійно. Як тільки цей образ виникне у вас у голові, спробуйте сфокусувати на ньому свою увагу.

"Не боріться з нападом - спроби боротися із симптомами панічної атаки часто можуть посилити напад. Замість цього заспокойте себе, прийнявши те, що хоча це може здатися бентежним і з вашими симптомами може бути важко впоратися, напад не загрозливий для життя", - каже лікар.

Під час панічної атаки потрібно себе опанувати (фото: Freepik)

Внесення деяких змін у спосіб життя також може допомогти. Наприклад, переконайтеся, що ви:

регулярно займаєтесь фізичними вправами - вправи можуть допомогти зняти стрес, напругу та покращити настрій

дотримуйтесь здорової дієти - здорова, збалансована дієта та вага можуть допомогти зберегти загальний стан здоров'я

уникайте вживання наркотиків та алкоголю - вони можуть дати короткострокове полегшення, але в довгостроковій перспективі можуть посилити симптоми

обережно з напоями, що містять кофеїн, такими як чай, кава або кола - кофеїн має стимулюючу дію і у деяких людей може погіршити симптоми

Як лікують панічні атаки

Основних способів лікування два - це медикаментозне лікування та КПТ психотерапія.

"І перший, і другий спосіб - однаково дієві. Тому вибір між двома методиками залежить від: можливостей пацієнта (психотерапія зазвичай дорожча), бажання пацієнта (дехто не хоче займатись психотерапією і скептично до неї налаштований), важкості стану та супутніх хвороб (якщо, наприклад, пацієнтка вагітна або має протипокази до медикаментів)", - додає невропатолог.

Лікар зазначає, що намагається вибирати психотерапію, або ж якщо стан помірний чи важкий, з супутніми іншими психічними розладами та купою скарг - він радить починати прийом медикаментів і по можливості додати психотерапію пізніше.