Панацея чи фуфло? Що буде, якщо їсти вівсянку кожен день

Вівсянка давно стала улюбленим сніданком у багатьох культурах світу. Її універсальність і простота приготування роблять страву ідеальною для напруженого ранку. Але окрім зручності, каша має низку переваг, які роблять її поживним вибором для початку дня.

Що буде, якщо їсти вівсянку кожного дня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

В чому користь вівсянки?

Вівсянка є багатим джерелом необхідних поживних речовин. Ця їжа, що складається переважно з вівса, є чудовим джерелом складних вуглеводів, клітковини, білка та кількох мікроелементів, таких як залізо, магній і вітаміни групи В.

Розчинна клітковина, яка міститься в вівсі, особливо бета-глюкан, не тільки допомагає регулювати випорожнення, але й сприяє здоровому травленню.

Це може знизити ризик запорів і покращити загальний стан кишечника.

Ба більше, завдяки високому вмісту клітковини каша може збільшити відчуття ситості. Це означає, що ви довше почуватиметеся ситими, що може допомогти контролювати апетит і зменшити споживання калорій протягом дня.

Цей ефект особливо корисний, якщо ви намагаєтеся схуднути або підтримувати здорову вагу.

Однією з великих переваг каші є її здатність стабілізувати рівень цукру в крові. Завдяки низькому глікемічному індексу овес повільно виділяє енергію, уникаючи стрибків і падінь рівня глюкози.

Це не тільки забезпечує стійку енергію протягом ранку, але також може бути корисним для тих, хто хоче контролювати рівень цукру.

Крім того, регулярне вживання каш може позитивно вплинути на серцево-судинну систему.

Було показано, що бета-глюкан, присутній у вівсі, допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ ("поганого" холестерину), таким чином знижуючи ризик серцевих захворювань.

Включивши цей поживний продукт у свій щоденний раціон, ви не тільки подбаєте про загальне самопочуття, але й підтримаєте здоров’я свого серця.

Але вам варто знати, що всі ці переваги стосуються тільки цільної вівсянки, а не пластівців з неї!