В память о погибших: в оккупированном Крыму подняли украинский флаг (фото, видео)

В городе Судак, в оккупированном Крыму, в пятницу, 9 августа, подняли флаг Украины. Как рассказал советник главы Херсонской областной государственной администрации Роман Ковалев на своей странице в Facebook, флаг подняли в знак памяти о четверых погибших морских пехотинцах.

Роман Ковалев разместил фотографии и видео с поднятым флагом на территории оккупированного Судака.

Украинский флаг вывесили в Судаке (фото: facebook.com/cobritob)

"Утром 9 августа на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местные патриоты Украины подняли украинский флаг в память о четверых воинах, погибших 6 августа 2019 в зоне проведения ООС. Слава Украине!" – так советник главы ХОГА подписал фото.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 6 августа в зоне боевых действий на востоке Украины погибли четверо морских пехотинцев. Они попали под обстрел боевиков неподалеку от Павлополя Донецкой области.

Также мы рассказывали о том, что в сети появились фотографии погибших морских пехотинцев. Самому младшему из них было всего 20 лет.

Кроме того, мы писали о том, что курорт в Испании попал в грандиозный скандал из-за российского флага.