Пам'ятник The Beatles у Ліверпулі вдягли у вишиванки: що трапилося

Місто, яке прийме Євробачення у 2023 році, у 1960-х стало колискою легендарних бітлів. Саме у Ліверпулі було засновано гурт The Beatles. Тепер четвірка у незвичний спосіб висловлює солідарність з українцями - пам'ятник учасникам гурту вдягли у вишиванки.

Фото поділилися на офіційній сторінці Євробачення в Instagram .

"Чудова четвірка виглядає чудово, ніж будь-коли!" - підписані кадри.

На фото - Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр "йдуть" вулицею у білих сорочках, розшитих українським національним візерунком.

The Beatles у вишиванках (фото: instagram.com/eurovision)

Що відомо про Євробачення 2023

Захід буде проведено в Ліверпулі (Велика Британія) на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".

Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - кілька готелів, вокзал, неподалік - аеропорт імені Джона Леннона. Арена знаходиться у колишньому доку на березі річки Мерсі.

Євробачення-2023 пройде 9, 11 - півфінали та 13 травня - грандфінал.

Цьогоріч, на 67-му пісенному конкурсі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".

Минулого року конкурс виграв гурт Kalush. Однак, через російську агресію, проводити конкурс в Україні стало не неможливим.