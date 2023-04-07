Пам'ятник The Beatles у Ліверпулі вдягли у вишиванки: що трапилося
Місто, яке прийме Євробачення у 2023 році, у 1960-х стало колискою легендарних бітлів. Саме у Ліверпулі було засновано гурт The Beatles. Тепер четвірка у незвичний спосіб висловлює солідарність з українцями - пам'ятник учасникам гурту вдягли у вишиванки.
Фото поділилися на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.
"Чудова четвірка виглядає чудово, ніж будь-коли!" - підписані кадри.
На фото - Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр "йдуть" вулицею у білих сорочках, розшитих українським національним візерунком.
The Beatles у вишиванках (фото: instagram.com/eurovision)
Що відомо про Євробачення 2023
Захід буде проведено в Ліверпулі (Велика Британія) на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".
Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - кілька готелів, вокзал, неподалік - аеропорт імені Джона Леннона. Арена знаходиться у колишньому доку на березі річки Мерсі.
Євробачення-2023 пройде 9, 11 - півфінали та 13 травня - грандфінал.
Цьогоріч, на 67-му пісенному конкурсі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".
Минулого року конкурс виграв гурт Kalush. Однак, через російську агресію, проводити конкурс в Україні стало не неможливим.
Раніше ми писали, яка пісня з великим відривом претендує на перемогу на Євробаченні.
Зазначимо, що фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стане ведучою Євробачення 2023.