Пам'ятаєте страшну дівчинку з "Дзвінка"? Ось як вона виглядає зараз (фото)

У 2002 році на екрани вийшов один із найвідоміших фільмів жахів - "Дзвінок". У цьому фільмі 12-річна Дейві Чейз втілила образ таємничої Самари Морган, дівчинки, яка приходить за тобою через сім днів.

Її героїня, завдяки деяким сценам з лякаючим гримом, була визнана "найстрашнішою дівчинкою у світі". Однак звання "найкращого кінолиходія" і "найстрашнішої героїні", отримані після виходу фільму, анітрохи не засмутили Дейві.

Дейві Чейз (фото: кадр з фільму "Дзвінок")

Вона прекрасно розуміла, що в реальному житті дуже мила і фотогенічна - адже "Дзвінок" був лише одним із багатьох фільмів, в яких вона вже встигла знятися!

Так, Чейні знімалася у таких серіалах, як "Сабріна - маленька відьма" і "Всі жінки відьми", а також озвучила мультфільм "Ліло і Стіч". Крім цього, вона взяла участь у десятках інших кінопроектів ще до того, як закінчила школу!

Сьогодні Дейві вже 32 роки, і її зовнішній вигляд важко зіставити з образом тієї самої дівчинки з "Дзвінка".

Дейві Чейз (фото: instagram.com/daveighc)

Останніми роками вона практично не знімається в кіно. Її ім'я в пресі частіше згадується у зв'язку з інцидентами, пов'язаними із забороненими речовинами. На жаль, сьогодні актриса навіть не веде соцмережі.