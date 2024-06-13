Пам'ятаєте шоу "Знак якості" з Грубичем? Ведучий зізнався, скільки тисяч доларів на ньому заробляв

Ведучий озвучив свої доходи

За словами Грубича, який нині веде проект "Польова кухня", він не може розкрити свою зарплатню. За умовами контракту ведучий не має права на розголошення такої інформації.

Але він пригадав, скільки заробляв у минулому. Як виявилося, тоді він отримував чимало грошей - 6 тисяч доларів на місяць.

"Потім, це тривало недовго, кілька місяців, обвалився долар. З 4 став 8 і фактично це зменшилося", - зізнався Грубич.

Втім, зауважив ведучий, "це дуже крута була зарплата". А зараз, якщо порівнювати доходи з минулими, вони зменшилися в декілька разів. Іноді бувають такі місяці, коли Грубич не заробляє навіть 2-3 тисячі доларів.

"В мене не лише робоча зарплата", - зазначив артист і кулінар.

Грубич розповів про свої доходи (скріншот)

Скільки витрачає Грубич

Ведучий повторився про те, що "місяць на місяць не виходить", але усе ж сказав, що він приблизно витрачає стільки ж, скільки і заробляє.

В середньому йдеться про 50 тисяч гривень на місяць. Але це гроші, пояснив Грубич, які йдуть не лише на його життя. Він забезпечує родину, але його діти вже не потребують його матеріальної допомоги.

Грубич живе з дружиною Інною, яка народила від нього трьох дітей - двох доньок та сина. Але старша донька ведучого трагічно загинула у 2014 році.