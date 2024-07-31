"Пам'ять – це те, що об'єднує": інтерв'ю з очільницею музею Голодомору для музею "Голоси Мирних"
Чому українцям надважливо пам'ятати? Чому критично важливо зберегти знання про себе, передати його світові та наступним поколінням? Як змінюються підходи до меморіалізації під час війни? Яким є тренд на переосмислення музеїв? Про це розповіла Леся Гасиджак, кандидатка історичних наук, в. о. Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, музеологиня, у рамках виставки "Голоси" музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Розмова, яку модерувала культурна критикиня та кураторка Анастасія Платонова, присвячувалася й темі музеїв пам'яті як окремої ніші всередині музейної спільноти та ролі, яку вони відіграють у час повномасштабної війни. Говорили і про паралелі між минулим та причинами цієї війни.
"Війна актуалізувала місії, завдання і цінності музеїв. Тобто, кожен не говорить лише про історію, яка була 90 чи 80 років тому. Все це має дуже чіткі паралелі, спільне коріння з причинами нинішньої війни. Був період, коли здавалося, що вже все досліджено, люди хочуть жити майбутнім і їх цікавлять тільки музеї супернауки чи досягнень. Але війна ще раз показала, наскільки важливо продовжувати робити те, що робить кожен з нас", - наголошує Леся Гасиджак.
На її думку, війна, яка триває, вплинула на спосіб вираження пережитого. На перший план вийшла мова мистецтва, а більш глибока, експозиційна мова потребує часу для формування.
"Основна частина проєктів про війну – це мистецькі проєкти, а не класичні музеологічні, документаційні. Я б не сказала, що в Україні є класичний музейний проєкт, пов'язаний з війною. Усі займаються накопиченням, формуванням частини колекції, але для трансформації цього в експозиційну мову не прийшов час. Спочатку треба війну виграти, осмислити, усвідомити, дослідити, оплакати, а потім будувати музей", - зазначила Леся Гасиджак.
Читайте повне інтерв’ю на порталі музею "Голоси Мирних".
Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає та зберігає найбільшу у світі добірку свідчень з перших вуст про війну в Україні - це вже понад 110 тисяч історій. Виставка "Голоси", яку відвідали понад 5 тисяч людей, відбулася у Музеї історії міста Києва, ґрунтуючись на розповідях, зібраних музеєм "Голоси Мирних", та прагнучи розкрити глибину й силу історій українців про війну.
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