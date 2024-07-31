"Память – это то, что объединяет": интервью с руководителем музея Голодомора для музея "Голоса Мирных"

Почему украинцам очень важно помнить? Почему важно сохранить знания о себе, передать его миру и следующим поколениям? Как изменяются подходы к мемориализации во время войны? Каков тренд на переосмысление музеев? Об этом рассказала Леся Гасиджак, кандидат исторических наук, и.о. о. Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, музеологиня, в рамках выставки "Голоса" музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Разговор, который модерировала культурная критикиня и куратор Анастасия Платонова, посвящался и теме музеев памяти как отдельной ниши внутри музейного сообщества и роли, которую они играют во время полномасштабной войны. Говорили и о параллели между прошлым и причинами этой войны.

"Война актуализировала миссии, задачи и ценности музеев. То есть, каждый не говорит только об истории, которая была 90 или 80 лет назад. Все это имеет очень четкие параллели, общие корни с причинами нынешней войны. Был период, когда казалось, что уже все исследованы люди хотят жить будущим и их интересуют только музеи супернауки или достижений. Но война еще раз показала, насколько важно продолжать делать то, что делает каждый из нас», - отмечает Леся Гасиджак.

По ее мнению, продолжающаяся война повлияла на способ выражения пережитого. На первый план вышел язык искусства, а более глубокий, экспозиционный язык требует времени для формирования.

"Основная часть проектов о войне – это художественные проекты, а не классические музеологические, документационные. Я бы не сказала, что в Украине есть классический музейный проект, связанный с войной. Все занимаются накоплением, формированием части коллекции, но для трансформации этого в экспозиционный язык не настало время. Сначала нужно войну выиграть, осмыслить, осознать, исследовать, оплакать, а затем строить музей", - отметила Леся Гасиджак.

Читайте полное интервью на портале музея "Голоса Мирных".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине - это уже более 110 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, состоялась в Музее истории города Киева, основываясь на рассказах, собранных музеем "Голоса Мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.

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