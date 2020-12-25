Падение гигантского метеорита на Землю сняли на видео: потрясающее зрелище

Гигантский метеорит пролетел над северо-западной китайской провинцией Цинхай и врезался в землю. Огненный шар окрасил небо в яркие цвета, что стало для очевидцев незабываемым зрелищем.

Метеорит при падении двигался не вертикально, а горизонтально. Об этом передает LADbible.

Согласно подсчетам ученых, вес метеорита составлял около 10 тонн.

В китайском сейсмологическом управлении сообщили, что толчок был зафиксирован в районе города Юйшу на территории Юйшу-Тибетского автономного округа.

Видео: Гигантский метеорит упал в Китае

Никаких сведений о жертвах в результате падения метеорита нет.

Полет громадины в небе и яркую вспышку утром 23 декабря наблюдало множество очевидцев, которые сняли явление на видео и фото. Свечение продолжалось около 30 секунд.

Метеорит в Китае осветил небо необычным ярким свечением (фото: ladbible.com)

На разных кадрах видно, как метеорит резко падает в сторону холмов и сельских районов.

По словам местного жителя Дан Ба, огненный шар он увидел, когда вел своего ребенка в школу. Мужчина рассказал, что маленькая яркая точка на небосводе через три минуты стала очень большой и яркой.

Видео: Метеорит весом 10 тонн упал в Китае

Ранее сообщалось, что в ноябре к югу от австралийского побережья Тасмании ученые стали свидетелями падения метеорита, и сняли на видео этот яркий огненный шар в ночном небе.

Напомним, что в феврале в небе над Россией взорвался огромный метеорит, и появилось яркое видео с камер наблюдения.