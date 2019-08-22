"Падение Ангела": стартовал показ боевика с Джерардом Батлером в главной роли

Захватывающий боевик "Падение Ангела" можно смотреть в украинских кинотеатрах
В Украине стартует показ остросюжетного боевика режиссера Рика Романа Во "Падение Ангела" с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях.
Кадр из фильма "Падение Ангела"
Фильм рассказывает про агента Секретной службы Майка Баннинга (Джерард Батлер). Его подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннингу нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу.
Трейлер фильма "Падение Ангела"
Трейлер фильма "Падение Ангела"
Кроме Батлера ("Геошторм", "P. S. Я люблю тебя", "300 спартанцев") и Фримена ("Темный рыцарь", "Иллюзия обмана") в картине также снялись Пайпер Перабо ("Престиж"), Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон, Ник Нолти и другие. Бюджет картины составил 80 млн долларов.
Расписание сеансов
Фильм "Падение Ангела" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке.
Критики о "Падение Ангела"
"Падение Ангела" нельзя назвать революционной в чем-то лентой, однако она однозначно понравится ценителям классического боевика, - достаточно дорогостоящим его представителем для широкого круга зрителей.
Кадры из фильма "Падение Ангела"
Напомним, не так давно Ева Лонгория растрогало сеть фото с годовалым сыном.