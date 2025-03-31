П'ята седмиця Великого поста: що не можна робити, народні прикмети

31 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського та починають п'ятий тиждень Великого посту. До кінця року залишається 275 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 31 березня і у кого День ангела.
31 березня православні віряни святкують день, присвячений Іпатію Києво-Печерському.
Преподобний Іпатій був ченцем Києво-Печерського монастиря у XIV столітті та уславився даром зцілення. Він жив у строгому пості, харчувався лише хлібом і водою, майже не спав і проводив ночі в молитвах. У монастирі він доглядав за хворими братами, і за свою самовідданість отримав від Бога благодатний дар зцілювати. Торкаючись рукою недужих, він допомагав їм позбутися страждань.
Після його праведної смерті у кінці XIV століття чудесні зцілення продовжилися біля його мощей. Люди, які приходили з вірою, отримували полегшення від своїх недуг. Його святі останки досі є місцем молитовної підтримки для всіх, хто потребує допомоги.
Преподобний Іпатій згадується на карті Дальніх печер уже в 1703 році. Його подвижницьке життя є прикладом смиренності, молитви та служіння ближнім. І сьогодні віруючі звертаються до нього з молитвами, сподіваючись на зцілення та духовне підкріплення.
У цей день не слід сваритися, говорити образливі слова, обмовляти інших, заздрити чи ображатися, а також відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
Вважається, що вдома має бути чистота й порядок, тому не можна залишати безлад або брудний посуд, а також брати чи позичати гроші та речі.
Подружжю варто спати разом, адже окремий відпочинок може призвести до непорозумінь у сім’ї.
Наймолодшу дитину в родині може цілувати лише мати, іншим це робити небажано.
Також варто уникати пустих розмов і марної балаканини.
31 березня День ангела відзначають:
Людей, які народилися 31 березня, оберігає талісман - опал. Цей дорогоцінний камінь відомий ще з давніх часів і може бути різних відтінків. Його також вважають символом чотирнадцятої річниці шлюбу.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.