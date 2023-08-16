П'ять причин обов'язково їсти кавуни, про які ви не знали

Кавун є основним продуктом літа не так. Цей плід смачний, соковитий та неймовірно корисний для здоров'я. Кавун не тільки має солодкий смак без додавання цукру, але і є дуже поживним продуктом, багатим на вітаміни і мінерали.

Ось п'ять фактів про користь кавуна для здоров'я, які можуть здивувати навіть суперфанатів, пише Very Well Health.

Що ви не знали про кавуни

Ви можете їсти шкірку та насіння

Насправді, ви можете їсти кавунове насіння та кірки. Шкірка кавуна багата на клітковину і мікроелементи, такі як вітамін С і цинк. Ви також можете замаринувати шкірку або додати її в супи, рагу та печеню для додаткової поживної цінності.

Насіння плоду багате фосфором, калієм, білком, марганцем, фолієвою кислотою, корисними жирами, залізом та цинком, і це простий спосіб додати у страву більше клітковини.

Це супер зволоження

Підтримка водного балансу важлива цілий рік, але особливо в літні місяці, коли спекотно і ви більше потієте. Хоча питна вода є очевидним вибором для задоволення ваших щоденних потреб у рідині, це не єдиний спосіб гідратації.

Незважаючи на те, що це їжа, кавун насправді на 92% складається із води. Включення його до складу літніх страв та закусок допоможе уникнути зневоднення (що є ключем до оптимального здоров'я мозку, травної функції та терморегуляції).

Жовті кавуни – особливі

Зараз у магазинах продається велика кількість сортів кавунів, зокрема сорти з різнобарвною м'якоттю.

Наприклад, в кавуні з жовтою м'якоттю відсутня лікопін, речовина, що відповідає за звичайний чудовий червоно-рожевий відтінок плода.

Натомість кавун з жовтою м'якоттю містить вражаючу кількість іншого каротиноїду, званого бета-каротином. Вважається, що бета-каротин корисний здоров'ю, наприклад, допомагає знизити ризик захворювань очей. Кавун з жовтою м'якоттю також є чудовим джерелом вітаміну С.

Допоможе полегшити біль у м'язах

Є деякі дослідження, що певна амінокислота під назвою L-цитрулін може допомогти при хворобливості м'язів після тренування.

Кавун, особливо шкірка, є чудовим джерелом L-цитруліну. Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб довести, що він має здатність боротися з хворобливістю м'язів, перекус скибочкою кавуна може бути освіжаючою закускою після тренування.

Підтримує фертильність

Однією з найдивовижніших якостей кавуна для здоров'я є фертильність.

Вживання кавуна було пов'язане з деякими факторами репродуктивного здоров'я, такими як найкраща якість сперми, покращення еректильної дисфункції.

Антиоксидантні та протизапальні властивості кавуна підтримують здоров'я всього організму.