П'ять пар Зодіаку, яким не варто починати стосунки: все одно нічого не вийде

Овен та Рак

Вогняні Овни готові сміливо стрибати у будь-які стосунки та їхній вогонь пристрасті спалахує швидко. А Раки більш романтичні та сентиментальні, їм потрібен час, щоб відчути довіру до партнера.

Роман цих двох знаків буде постійним пошуком компромісів. Овнам здаватиметься, що Ракам все байдуже і вони холодні, а Раки відчуватимуть сильний тиск. Рано чи пізно хтось захоче розірвати стосунки та піти.

Телець та Водолій

У питаннях романтики знайти більше невідповідних один одному пару, ніж Телець і Водолій, дуже складно. Ці двоє перебувають у протилежних кінцях спектра.

Тільці жадають у коханні стабільних та передбачуваних стосунків, а Водолії постійно шукають новизну та зміну темпу. І це не обіцяє нічого хорошого для їхніх спільних стосунків.

Козеріг та Стрілець

Протилежності притягуються – це доведений факт, але не у випадку Стрільця та Козерога. Їм варто триматися подалі один від одного. Козероги працьовиті, амбітні, вони люблять рутину і це робить їх надійними партнерами для стосунків.

А Стрільці вітряні та волелюбні, вони не люблять, коли їм розповідають, як вони мають чинити і як не повинні. Прийти до спільного знаменника цій пари буде дуже складно. Козероги надто вперті, щоб йти на поступки, а Стрільці не люблять визнавати, що вони неправі.

Лев та Риби

На перший погляд, Лев та Риба можуть створити відмінний тандем та гармонійні стосунки. Обидва ці знаки - емоційні та чутливі люди. Але саме тому вони й несумісні один з одним.

Кожен буде ставити свої потреби, почуття і бажання вище за свого партнера. А це загрожує ігноруванням іншої людини поряд.

Діва та Терези

Діви обирають прагматизм, а Терези - оптимізм. В них дійсно багато спільного одне з одним, більше, ніж у більшості. Але вмістити всі їхні якості в одні стосунки зазвичай не виходить.

Діви реалістичні до огиди, Терези дивляться на світ з романтикою та рожевими відтінками. І різний підхід, і погляд на життя заважають їм бути один з одним.