П'ять напоїв, які зменшують бажання солодкого. Додайте їх до раціону!

Вживаючи їжу з високим глікемічним індексом, ми різко підвищуємо рівень цукру та крові. Щож потрібно попити, щоб зменшити сильне бажання їсти солодке?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Poradnik Zdrowie.
Потяг до солодкого є кошмаром багатьох людей, які намагаються схуднути або змінити свої харчові звички на більш здорові. Але це не означає, що неможливо це виправити. Прикладом є п’ять напоїв, на які варто звернути увагу.
Одним з них є кавуновий сік, який містить багато природних цукрів, а також вітамінів і велику дозу клітковини, особливо якщо ви вирішите використовувати ще й м’якоть.
Тому з’ївши кілька скибочок фруктів, свіжовичавлений сік або приготувавши домашній смузі, ви швидко позбудетеся тяги до солодкого.
Аргументом, який повинен переконати вас з'їсти кавун, є не тільки його солодкий смак, але і велика доза магнію. А його дефіцит призводить до того, що наш організм має проблеми з регуляцією рівня цукру в крові, що призводить до збільшення бажання тягнутися до солодкого.
Магній необхідний для метаболізму глюкози. Тому 230 мл кавунового соку не тільки задовольняє потребу з’їсти солодкого, але й заповнює нестачу, знижуючи ризик наступних нападів поїдання солодкого.
Просто пийте потрібну кількість води, і ваша тяга до цукру зменшиться. Часто, навіть коли ви відчуваєте звичайний голод, достатньо склянки води, щоб зникла потреба перекушувати. Тому спробуйте цей спосіб і коли знову відчуєте бажання з'їсти шоколад або інші солодощі, спокійно випийте склянку води.
Наступний напій, який знижує тягу до солодкого, - це матча - спеціальний чай дрібного помелу. Настій містить високий вміст L-теаніну. Це амінокислота, яка відповідає за зниження стресу та бореться з тривогою, яка може бути причиною нав’язливих перекусів, включаючи споживання солодкого.
Четвертий напій, який полегшує відмову від нездорових перекусів, - чайний гриб. Це різновид ферментованого чаю, який збагачує бактеріальну флору. Комбуча містить оцтову кислоту, яка допомагає знизити рівень цукру в крові. Завдяки цьому організм більшою мірою метаболізує глюкозу та краще справляється з повторюваною тягою.
Останнім, але не менш корисним способом може бути вживання води з яблучним оцтом. Цей напій знижує рівень цукру в крові та довше забезпечує відчуття ситості, пригнічуючи тягу до солодкого. Однак важливо не перестаратися з кількістю яблучного оцту. Досить чайної ложки на склянку кип’яченої теплої води. Однак якщо у вас є проблеми з травною системою, включаючи виразку шлунка, рефлюкс або запалення, відмовтеся від оцту.
Читайте також, що названо фрукт, що покращує настрій та життєвий тонус.
А також ми писали про найгірший мед, який ні за що не потрібно купувати.