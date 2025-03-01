П'яна росіянка подавилася млинцем у гонитві за термосом. Масляну продовжили гуляти без неї

На Масляну в Росії учасниця конкурсу поїдання млинців померла, подавившись їжею. Жінка вирішила взяти участь у фатальному для себе конкурсі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент стався під час святкування Масляної у селі Березовське, що знаходиться у Красноярському краї, на очах у численних глядачів.

Жінка на ім’я Наталія Алатова, яка записалася на конкурс "Бліноєд" з поїдання млинців на швидкість, безпосередньо перед змаганнями випила спиртного і, як стверджують місцеві мешканці, "була в стані абсолютного алкогольного сп'яніння".

Однак її стан не зупинив росіянку і вона вирішила все ж змагатися за головний приз конкурсу - термос.

Прагнучи обігнати суперників, 36-річна Наталія, яка подолала 20 км для участі у змаганнях, "почала ковтати млинці, практично не пережовуючи". Однак після чергового млинця росіянка раптово почала задихатися.

Місцеві мешканці хотіли врятувати Алатову, однак не знали, як саме надавати першу допомогу.

Медиків, які прибули на місце святкування Масляної через півгодини з районного центру, також спробували реанімувати жінку. Проте, через значну кількість їжі, що потрапила у її дихальні шляхи, врятувати конкурсантку не вдалося.

Як пише одне з місцевих видань, лікарі після того, як констатували смерть жінки, накрили її тіло, а присутні на святі мешканці і гості села Березовське, не чекаючи, поки труп приберуть, продовжили відзначати Масляну.

Нагадаємо, що Масляна (або Масниця) - це традиційне слов’янське свято проводів зими, яке зазвичай супроводжується веселими гуляннями, поїданням млинців, обрядами та спалюванням опудала зими в останній день святкування - Прощену неділю.

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