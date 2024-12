P. Diddy звинуватили у спробі скоєння вбивства: подробиці

Згідно з матеріалами суду, жінка подала позов проти Шона "Дідді" Комбса, стверджуючи, що він погрожував їй убивством і нібито "підвішував" над балконом на 17 поверсі.

У заяві його звинувачують у сексуальному насильстві, нанесенні емоційної шкоди та незаконному позбавленні волі.

Повідомляється, що постраждала вперше зустріла Шона Комбса через його тодішню дівчину Кессі Вентуру. Їхня дружба з Кессі розпочалася у 2014 році, коли вони працювали разом у ювелірному магазині в Лос-Анджелесі.

Bryana "Bana" Bongolan alleges Diddy dangled her off a 17th-floor balcony, called himself "the motherf---ing devil" and claimed he "could kill" her in 2016



She claims to have photos and is seeking over $10M in damages.



