Вбивство Тупака та своєї дівчини: 5 божевільних теорій змов про скандального P.Diddy

З кожним днем справа американського продюсера і репера P. Diddy викликає дедалі більший резонанс у мережі: поряд із реальними фактами почали з'являтися цікаві й часом абсолютно божевільні теорії змови. Ця вірусна тема дійшла і до україномовних користувачів, обростаючи мемами і стаючи однією з найбільш обговорюваних в інтернеті.

P.Diddy пов'язаний з вбивством Тупака

Рік тому поліція Лос-Анджелеса затримала ймовірного вбивцю культового репера Тупака Шакура, через 27 років після його смерті. У 1996 році музиканта розстріляли з машини, що проїжджала повз нього, у Лас-Вегасі, а у вересні 2023 року було заарештовано підозрюваного Дуейна Кіта Девіса, відомого як Keefe D.

Його вважають лідером злочинного угруповання, що організувало вбивство Тупака, проте ім'я замовника і причини досі залишаються невідомими. Це створило сприятливий ґрунт для безлічі теорій змови.

Тупак (фото: Вікіпедія)

Одним із головних підозрюваних серед конспірологів став P.Diddy, якому приписують оплату в 1 мільйон доларів гангстерському угрупованню за усунення Тупака. Також цієї теми торкався Емінем, один із небагатьох реперів із бездоганною репутацією, який не раз натякав на те, що репер є ґвалтівником.

У своєму треку Killshot, адресованому Machine Gun Kelly, він навіть заявив, що Келлс (справжнє ім'я Колсон Байкер) зможе випустити хіт тільки після того, як P.Diddy зізнається у вбивстві Тупака.

Масло для оргій

Під час обшуку у будинку P.Diddy поліція виявила близько тисячі пляшок дитячого масла. Адвокат репера Марк Агніфіло стверджував, що його клієнт просто закупився оптом, але навіть захист не зміг пояснити, навіщо йому знадобилося стільки масла. Втім, користувачі TikTok висунули свої теорії. Найпоширеніша версія припускає, що олію використовували для оргій на вечірках у будинку Дідді.

Інші вважають, що репер у такий спосіб утримував гостей - нібито він підмішував заборонені речовини в їхні напої та змушував брати участь у неприйнятних діях, знімаючи це на камеру. А щоб ніхто не зміг втекти, підлогу в кімнаті заливали олією.

Найекстремальніша версія свідчить, що Шон Комбс додавав в олію психотропні речовини, пропонуючи своїм гостям масаж, внаслідок чого вони опинялися в стані зміненої свідомості, що давало йому повну свободу дій.

Головна жертва продюсера - Джастін Бібер

Зв'язок тоді ще 15-річного виконавця з відомим продюсером P.Diddy став одним із найбільш обговорюваних фактів у конспірологічних теоріях навколо його особистості.

Відомо, що у 2009 році Джастін Бібер підписав контракт із лейблом Шона Комбса. Саме тоді з'явилося знамените відео, на якому продюсер ділиться планами провести 48 годин із неповнолітнім музикантом, обіцяючи зайнятися "шаленими речами", про які їм не судилося буде розповісти.

Перед цим він подарував молодому співаку автомобіль, а що відбувалося пізніше - залишається тільки здогадуватися.

P.Diddy також охарактеризував це проведення часу як "мрію будь-якого підлітка", що викликає серйозні сумніви. На відео Бібер має незграбний і переляканий вигляд, але продовжує зніяковіло посміхатися, дивлячись в очі продюсеру.

Бейонсе все знала

Останнім часом у соцмережах знову спливає трек J. Cole - "She Knows", і користувачі почали стверджувати, що музикант натякає на Бейонсе, яка "все знала". В обговореннях згадуються також трагічні долі співачок Алії, яка мала інтрижку з Jay-Z, і Left Eye, а також ймовірна реальна причина смерті Майкла Джексона, навколо якої досі циркулюють теорії змови. Цікаво, що всі вони пішли з життя 25 числа.

Згідно з однією з версій, для просування Бейонсе Пі Дідді та її чоловік Jay-Z усунули конкурентів, і сама зірка, нібито, була в цьому в курсі.

Є й більш ексцентричні гіпотези, наприклад, що ім'я Jay-Z (Шон) і прізвище Бейонсе (Нолс) співзвучні з назвою треку "She Knows". Однак насправді пісня була присвячена колишній дівчині J. Cole, з якою він часто зраджував, і вона все це знала.

Бейонсе і Jay.Z (фото: Getty Images)

P.Diddy вбив свою дівчину

У 2018 році світ дізнався про трагічну загибель Кім Портер, колишньої коханої Пі Дідді і матері трьох його дітей, яку було знайдено мертвою у своєму будинку в Лос-Анджелесі. 47-річна модель, яка перед смертю страждала від застуди і пневмонії, стала жертвою цієї хвороби. Однак багато конспірологів із такою версією не згодні.

Згідно з однією з теорій, репер нібито вирішив помститися Кім за мемуари, які вона збиралася опублікувати перед своєю смертю. Незабаром у мережі з'явилися записи з її щоденників під назвою "Забуті слова Кім", хоча немає прямих доказів їх авторства.

Проте користувачі впевнені, що продюсер позбувся ненависної колишньої, яка збиралася розкрити правду про його жорстоке ставлення до неї, включно зі знущаннями, побоями і погрозами вбивством. До того ж, раптова смерть відносно молодої жінки після легкої застуди здається багатьом інтернет-користувачам підозрілою.

У мережі також почало ширитися відео, на якому Шон Джон Комбс побив свою дівчину Кессі Вентуру. Інцидент стався 5 березня 2016 року в нині закритому готелі InterContinental у Сенчурі-Сіті, Лос-Анджелес.

На відео видно, як Вентура виходить з готельного номера і хоче викликати ліфт, однак за нею вибігає репер із рушником навколо талії. Він хапає її за шию і кидає на підлогу. Далі P.Diddy б’є дівчину ногами, коли вона нерухомо лежить на підлозі.