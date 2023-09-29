4 вірні ознаки того, що ваші відносини довго не протримаються

Поряд з партнером ви почуваєтесь дискомфортно

Почуття дискомфорту - це перший тривожний "дзвіночок", що зі стосунками щось не так. Якщо в інших ситуаціях вам добре та спокійно, а поряд з партнером - напружено, то варто задуматись.

Навряд у вас вийде довго протриматися у стосунках, якщо поряд з вашою другою половинкою вам некомфортно.

Партнер вас постійно перебиває

Комунікація як і довіра - це цеглини, на яких тримаються будь-які стосунки. Тому якщо вас партнер постійно перебиває, не дає договорити, розмова виходить непродуктивною - взаємини не будуть довгими.

Якщо кохана людина вас часто перебиває, то це означає: або людина не вміє слухати або ваша думка партнеру абсолютно нецікава. З такою ситуацією майбутній розвиток стосунків дуже малоймовірний.

Батьки присутні у ваших стосунках

Стосунки - це справа лише двох людей. Якщо батьки намагаються втручатися, встановлювати у ваших взаєминах власні правила та порядки, то рано чи пізно такі стосунки закінчаться. Тим більше, якщо ваш партнер ніяк не намагається протистояти втручанню батьків.

Фінансові проблеми

Сама наявність фінансових проблем не вказує на недосконалість вашого союзу. Проте, якщо це лише тимчасово. Однак, коли фінансові проблеми постійні і партнер абсолютно нічого не хоче з цим робити, то варто задуматися, що в цих стосунках буде надалі.