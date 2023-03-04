Ознаки поганого майстра манікюру: ось на що слід звернути увагу

Під час манікюру можна підхопити багато хвороб. Тому важливо слідкувати, щоб майстер в салоні ретельно стерилізував усі матеріали та дотримувався усіх правил.

Про це повідомила дієтолог, сомнолог та терапевт Ірина Кудрик в Instagram

Стерильні інструменти

Експерт каже, що коли ви прийшли до майстра, то біля вас має бути відкритий крафт-пакет зі стерильним інструментом, який витягнутий з сухожару.

"І хай мене поб'ють деякі майстри-початківці, які, можливо, мають тільки дезінфектор для обробки інструментів, але заразити когось гепатитом чи ВІЛ-інфекцією - це злочин", - йдеться у повідомленні.

Тому не потрібно соромитись запитати свого майстра, як він обробляє інструменти.

Безпечна форма

Мова йде про манікюр, який нікого не поранить. Варто обирати зручну форму, яка не буде заважати у повсякденному житті.

Вчасно зроблена корекція

Варто постійно вчасно змінювати манікюр. Корекцію експерт радить робити кожні 3 тижні. Все тому, що відросла частина нігтя стає важчою з гель-лаком, і є ризик відшарування нігтя.

Дерев'яні палички можна використовувати один раз

Всі витратні матеріали для манікюру повинні бути одноразовими. Тому обов'язково подивіться, як в салоні відбувається утилізація серветок і дерев'яних паличок.

Майстер не повинен покривати нігті дешевим лаком

Не соромтесь запитати, які матеріали використовує майстер. База, на яку накладається дешевий лак, здатна пересушити нігті.

Через підвищений вміст кислот вона глибоко в'їдається в нігтьову пластину і пошкоджує її структуру.