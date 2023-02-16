Ознаки дійсно щасливих стосунків, які мають майбутнє: перевірте себе

Довіра та відчуття опори

У пари немає секретів, бо немає потреби грати в "ігри". Довіра підкріплюється розумінням того, що партнер завжди на твоєму боці, проявляє піклування та задовольняє твої потреби.

Відчуття справжності

Ти можеш спокійно презентувати партнеру як сильні, так і слабкі свої сторони. Все, що ти будеш вважати в собі неідеальним – у відповідь отримуєш лише прийняття та любов.

Відсутність страхів – будь-яких

Ти не боїшся, що тебе не почують; не боїшся, що осудять, зроблять винуватим, зманіпулюють, проявлять агресію. Замість цього є спокій та віра.

Сексуальний потяг

Навіть після етапу пристрасті він не зникає, лише може стати більш спокійним. А ще ти відчуваєш власну сексуальність та привабливість, бачиш це у собі та у реакції партнера.

Свобода

Парадоксом є те, що тобі добре як поряд з партнером, так і без нього. Немає залежності, контролю (з обох боків), відчуття самотності та ревнощів. Ви є повноцінними, а бути разом – лише вибір. Але сумувати на відстані також нормально – адже разом дуже добре.

Відкритий прояв

Ви можете говорити про будь-що, та показувати будь-які емоції. І реакція партнера буде спрямована на бажання зрозуміти вас. Будь-які інші реакції (знецінення, уникання, насміхання або образи) є тривожними дзвіночками, на які треба звертати увагу.

Ресурс

Здорові стосунки надають крила та тепло. Якщо ж більшу частину часу ви страждаєте та зморені скандалами, варто замислитись над цінністю таких взаємин.