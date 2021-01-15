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Мы ожидаем вакцину: Шмыгаль рассказал, сколько придется носить маски и придерживаться дистанции

Пятница 15 января 2021 09:33
Мы ожидаем вакцину: Шмыгаль рассказал, сколько придется носить маски и придерживаться дистанции
Премьер-министр сообщил, сколько украинцы будут ходить в масках (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украину прибудет вакцина от коронавируса и сколько придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Он отметил, что облегчение украинцы могут почувствовать уже в феврале-марте этого года, но общие карантинные правила придется соблюдать намного дольше. И на вопрос о том, надо ли продолжать карантин, премьер-министр сообщил, что глава Минздрава озвучивает позицию правительства. Об этом Шмыгаль рассказал в эфире программы "Сніданок 1+1".

"Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – это будут основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", - объяснил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что Украина на данный момент уже подписала все необходимые документы для получения вакцины от коронавирус в рамках инициативы COVAX.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что главный санитарный врач назвал вакцину, которую Украина сможет получить уже в феврале. Также стало известно, кого будут вакцинировать первыми.

А также мы рассказывали о том, что Виктор Ляшко сообщил о судьбе карантина в Украине после 25 января.

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Новости Украины Жизнь Денис ШмыгальКарантинмаска

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