Ми очікуємо вакцину: Шмигаль розповів, скільки доведеться носити маски і дотримуватись дистанції

Прем'єр-міністр повідомив, скільки українці будуть ходити в масках (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україну прибуде вакцина від коронавірусу і скільки доведеться дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції.

Він зазначив, що полегшення українці можуть відчути вже в лютому-березні цього року, але загальних карантинних правил доведеться дотримуватися набагато довше. І на питання про те, чи треба продовжувати карантин, прем'єр-міністр повідомив, що глава МОЗ озвучує позицію уряду. Про це Шмигаль розповів в ефірі програми "Сніданок 1+1".

"Пан міністр (глава МОЗ Максим Степанов) озвучує урядову позицію. Цей карантин дозволяє нам збити потенційну хвилю захворюваності після Нового року, різдвяних свят. Далі в лютому-березні ми очікуємо вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція – це будуть основні заходи, які залишаються актуальними та будуть актуальними до кінця року", - пояснив Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна на цей момент вже підписала всі необхідні документи для отримання вакцини від коронавірус в рамках ініціативи COVAX.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що головний санітарний лікар назвав вакцину, яку Україна зможе отримати вже в лютому. Також стало відомо, кого будуть вакцинувати першими.

А також ми розповідали про те, що Віктор Ляшко повідомив про долю карантину в Україні після 25 січня.