"Ответ мерзавцам": Голубовская рассказала о COVID-смертности в Украине

Украина не входит в список стран, которые являются лидерами по количеству летальных исходов от коронавируса в мире. Данные представлены относительно количества смертей на один миллион населения в стране.

Об этом рассказала передовой инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook .

В своей заметке медик ссылается на данные портала Worldometers, где указана мировая статистика заболеваний коронавирусов.

Также Голубовская призвала больше не оскорблять украинских врачей, которых обвиняют в смертности от коронавирусной болезни.

"Это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от коронавируса", - написала инфекционист.

Она отметила, что подобные поступки оскорбляют и тех медработников, которые очень старались, чтобы высокой смертности не было.

Ольга Голубовская добавила, что Украина занимает 41 место в мире по количеству смертей от COVID-19 на 1 млн жителей (показатель 1,124).

Статистика смертности от COVID-19 в мире (скрин из Worldometers)

Для сравнения она привела пример Соединенных Штатов Америки, занимающих 18 место, и Италию, занявшую 12 позицию.