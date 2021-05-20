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"Ответ мерзавцам": Голубовская рассказала о COVID-смертности в Украине

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Четверг 20 мая 2021 20:01
"Ответ мерзавцам": Голубовская рассказала о COVID-смертности в Украине Коллаж РБК-Украина: Голубовская рассказала об уровне смертности от коронавируса
Автор: Styler

Украина не входит в список стран, которые являются лидерами по количеству летальных исходов от коронавируса в мире. Данные представлены относительно количества смертей на один миллион населения в стране.

Об этом рассказала передовой инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook.

В своей заметке медик ссылается на данные портала Worldometers, где указана мировая статистика заболеваний коронавирусов.

Также Голубовская призвала больше не оскорблять украинских врачей, которых обвиняют в смертности от коронавирусной болезни.

"Это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от коронавируса", - написала инфекционист.

Она отметила, что подобные поступки оскорбляют и тех медработников, которые очень старались, чтобы высокой смертности не было.

Ольга Голубовская добавила, что Украина занимает 41 место в мире по количеству смертей от COVID-19 на 1 млн жителей (показатель 1,124).

&quot;Ответ мерзавцам&quot;: Голубовская рассказала о COVID-смертности в Украине

Статистика смертности от COVID-19 в мире (скрин из Worldometers)

Для сравнения она привела пример Соединенных Штатов Америки, занимающих 18 место, и Италию, занявшую 12 позицию.

Ранее мы писали, что третья волна COVID-19 не повлияла на течение болезни и на общую смертность пациентов с коронавирусом.

Напомним, что Ляшко намерен до конца года вакцинировать от COVID всех желающих.

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