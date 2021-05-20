"Відповідь мерзотникам": Голубовська розповіла про COVID-смертність в Україні

Україна не входить до списку країн, які є лідерами за кількістю летальних випадків від коронавірусу в світі. Дані представлені відносно кількості смертей на один мільйон населення в країні.

Про це розповіла передовий інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська в Facebook .

У своєму дописі медик посилається на дані порталу Worldometers, де вказана світова статистика захворювань коронавірусів.

Також Голубовська закликала більше не ображати українських лікарів, яких звинувачують в смертності від коронавірусної хвороби.

"Це відповідь тим мерзотникам, які, залишивши нам повну розруху, безпрецедентний відтік кадрів, брешуть з трибуни, що ми лідируємо за смертністю від коронавірусу", - написала інфекціоніст.

Вона зазначила, що подібні вчинки ображають і тих медпрацівників, які дуже старалися, щоб високої смертності не було.

Ольга Голубовська додала, що Україна займає 41 місце у світі за кількістю смертей від COVID-19 на 1 млн жителів (показник 1,124).

Статистика смертності від COVID-19 у світі (скрін з Worldometers)

Для порівняння вона навела приклад Сполучених Штатів Америки, які займають 18 місце, і Італію, яка зайняла 12 позицію.