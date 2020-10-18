"Отважные": украинцам покажут продолжение популярного сериала

2 ноября в 18:00 состоится показ первых серий второго сезона популярного детективного сериала "Отважные". В новых сериях любимые героини откроют свои тайные стороны и станут на пути любых проявлений домашнего насилия.

Сериал, который стартовал весной 2020 года на канале "Украина", раскрывает тему борьбы с домашним насилием, которая впервые была показана на украинском ТВ.

Трейлер 1 сезона сериала "Отважные"

По словам актрисы Ирины Лановенко, которая сыграла главную роль в сериале, первый сезон "Отважных" нашел свой отклик зрителей именно потому, что сюжет каждой серии был написан на реальных событиях. А вот вторая часть поведает еще больше интересного не только о работе подразделения, но и о личной жизни четырех главных героинь.

"Мне нравится идея, почему именно эти четыре женщины оказались в подразделении. В свое время у них тоже были проблемы, и во втором сезоне зрители узнают об их жизнях намного больше. Даже моя Инга в новых сериях изменится и очень сильно. Это будет совершенно другая женщина, потому что зацепят тайную часть ее жизни", - говорит Лановенко.

Правой рукой капитана "Отважных" стала майор Рената Маркович, которую сыграла известная актриса Александра Лютая.

"Возможно, люди увидели ответы на свои вопросы. Для кого-то этот материал и информация, которую мы подаем, является соломинкой. Ну и плюс к тому в конце каждой серии зрители получали номер телефона горячей линии, на которую реально можно обратиться. Я надеюсь, что второй сезон получит еще больший отклик, ведь он откроет прошлое каждого члена команды. Зрители наконец-то узнают о тех историях, которые привели нас в подразделение и мотивируют помогать женщинам в таких же сложных ситуациях", - комментирует Александра.

Что покажут во 2 сезоне "Отважных"?

Новые серии "Отважных" поведают шокирующую историю жизни IT-специалиста подразделения - Ульяны Беляк, которую сыграла популярная актриса Дарья Петрожицкая. Станет понятно не только прошлое, но и будущее психолога Соломии Дидух (актриса Александра Гончарова), которая в конце первого сезона попала в ужасную аварию. А вот главный украинский Чак Норис - персонаж Гончарук, в крайних сериях первого сезона оставил за собой загадку – останется ли он в подразделении. Актер Андрей Мерзликин, который играет героя нашего времени, признается - вторая часть детективной драмы станет настоящей сенсацией для зрителей.

"Обещаю, что будет интересно! Сценаристы большие молодцы: во втором сезоне очень много сюжетных поворотов, меняются линии поведения персонажей и их отношение друг к другу. Появляются новые события, к которым никто не был готов", - заинтриговал Мерзликин.

Актеры сериала "Отважные" (фото: пресс-служба канала "Украина")

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