Отстраненного от исполнения обязанностей прокурора обвинили в давлении на бизнес

5 июля полиция проверила ресторан Slavutych Beach Club - зону отдыха в Киеве на берегу Днепра. Адвокат ресторана выразил несогласие с действиями правоохранительных органов, указывая на нарушение законных норм и участие в проверке отстраненного от работы руководителя окружной прокуратуры Подольского района Киева Сергея Ходоковского.

Об этом адвокат заявил в комментариях журналистам.

Отмечается также, что он направил соответствующие запросы во все инстанции, включая Офис генпрокурора.

Так, по его словам, в 11:00 группа из 9 человек в составе сотрудников полиции и Государственной экологической службы начали осматривать земельный участок, где расположена зона отдыха.

Группу якобы курировал руководитель окружной прокуратуры Подольского района Сергей Ходоковский, который, по данным источников "Киеввласти", в середине июня был отстранен от исполнения обязанностей.



Адвокатская компания, представляющая интересы комплекса beach club Slavutich подчеркивает, что действия контролирующих органов были пристрастны, обыск проводился безосновательно и имел целью оказать давление на владельцев бизнеса, видимо, с целью обогатиться.

По словам адвокатов, это типовая схема коммерческого шантажа, когда созданные властью проблемы вскоре предлагают решить за небольшую компенсацию.

Адвокаты намерены обжаловать каждое действие проверяющих структур в суде, наказать виновных и обесточить привычную схему вымогательства.

По словам адвоката Екатерины Лазаренко, представляющей интересы Slavutich beach club, следственная группа допустила ряд грубых нарушений.