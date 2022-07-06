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Відстороненого від виконання обов’язків прокурора звинуватили у тиску на бізнес

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Середа 06 липня 2022 16:07
Відстороненого від виконання обов’язків прокурора звинуватили у тиску на бізнес Фото: відстороненого від виконання обов’язків прокурора звинуватили у тиску на бізнес (ukranews)
Автор: Ілона Свиридова

5 липня поліція перевірила ресторан Slavutych Beach Club - зону відпочинку у Києві на березі Дніпра. Адвокат ресторану висловив незгоду з діями правоохоронних органів, вказуючи на порушення законних норм та участь у перевірці відстороненого від роботи керівника окружної прокуратури Подільського району Києва Сергія Ходоковського.

Про це адвокат заявив в коментарях журналістам.

Зазначається також, що він надіслав відповідні запити до всіх інстанцій, включаючи Офіс генпрокурора.

Так, за його словами, об 11:00 група з 9 осіб у складі співробітників поліції та Державної екологічної служби почали оглядати земельну ділянку, де розташована зона відпочинку.

Групу ніби-то курував керівник окружної прокуратури Подільського району Сергій Ходоківський, якого, за даними джерел "Киїівлади", в середині червня було відсторонено від виконання обов'язків.

Адвокатська компанія, що представляє інтереси комплексу Slavutich beach club підкреслює, що дії контролюючих органів були упереджені, обшук проводився безпідставно і мав на меті чинити тиск на власників бізнесу, мабуть, з метою збагатитися.

За словами адвокатів, це типова схема комерційного шантажу, коли створені владою проблеми невдовзі пропонують вирішити за невелику компенсацію.

Адвокати мають намір оскаржити кожну дію перевіряючих структур у суді, покарати винних та знеструмити звичну схему здирництва.

За словами адвоката Катерини Лазаренко, яка представляє інтереси Slavutich beach club, слідча група допустила низку грубих порушень.

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