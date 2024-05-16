"Отримаєте максимум користі": який продукт знижує ризик раку та уповільнює старіння
Навколо печінки завжди вирує багато обговорень та суперечок. Однак, такий продукт містить багато вітамінів, які необхідні для життя людини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.
Чим корисна печінка
За словами експерта, всі види печінки мають більше вітамінів та мінералів, ніж звичайне м'ясо і більшість сухофруктів та овочів. Але печінка зовсім не містить клітковини.
Загалом печінка є чудовим джерелом:
- вітаміну А, С
- калію
- фосфору
- міді
- заліза
- вітамінів групи B, зокрема В12
"Якщо ви ще не додали печінку до свого раціону, то щиро раджу це зробити, шукайте смачні методи та рецепти її приготування, і ви будете смакувати і отримувати максимум користі", - розповіла Людмила Мітішинець.
Одна порція яловичої печінки забезпечує людський організм більше, ніж на 100% добової норми вітаміну А. А він своєю чергою знижує ризик раку грудей та сповільнює процес старіння.
Одна порція яловичої печінки містить 33 г біла у 110 г. Тому може забезпечити людський організм третиною добової норми білка. Який своєю чергою необхідний для будови м'язів, шкіри, кісток та допомагає довше відчувати ситість.
Також декілька порцій печінки в тиждень допомагають попередити та облегшити симптоми анемії.
Кому не можна їсти печінку
Не варто їсти печінку людям з підвищеним вмістом холестерину в крові. У 100 грамах печінки присутні 100 - 270 міліграмів холестерину. А його високий вміст може призвести до стенокардії, інфаркту міокарда, інсультів.
Також не рекомендовано їсти печінку людям з подагрою. У ній багато пуринів, що утворюють в організмі сечову кислоту.
Раніше ми повідомляли, що "робить" зі здорової людини хвору.
Також кардіолог розповідала, що люди повинні робити раз на місяць.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.