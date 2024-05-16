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"Отримаєте максимум користі": який продукт знижує ризик раку та уповільнює старіння

Четвер 16 травня 2024 14:18
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"Отримаєте максимум користі": який продукт знижує ризик раку та уповільнює старіння Чим корисна печінка для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навколо печінки завжди вирує багато обговорень та суперечок. Однак, такий продукт містить багато вітамінів, які необхідні для життя людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.

Чим корисна печінка

За словами експерта, всі види печінки мають більше вітамінів та мінералів, ніж звичайне м'ясо і більшість сухофруктів та овочів. Але печінка зовсім не містить клітковини.

Загалом печінка є чудовим джерелом:

  • вітаміну А, С
  • калію
  • фосфору
  • міді
  • заліза
  • вітамінів групи B, зокрема В12

"Якщо ви ще не додали печінку до свого раціону, то щиро раджу це зробити, шукайте смачні методи та рецепти її приготування, і ви будете смакувати і отримувати максимум користі", - розповіла Людмила Мітішинець.

Одна порція яловичої печінки забезпечує людський організм більше, ніж на 100% добової норми вітаміну А. А він своєю чергою знижує ризик раку грудей та сповільнює процес старіння.

Одна порція яловичої печінки містить 33 г біла у 110 г. Тому може забезпечити людський організм третиною добової норми білка. Який своєю чергою необхідний для будови м'язів, шкіри, кісток та допомагає довше відчувати ситість.

Також декілька порцій печінки в тиждень допомагають попередити та облегшити симптоми анемії.

Кому не можна їсти печінку

Не варто їсти печінку людям з підвищеним вмістом холестерину в крові. У 100 грамах печінки присутні 100 - 270 міліграмів холестерину. А його високий вміст може призвести до стенокардії, інфаркту міокарда, інсультів.

Також не рекомендовано їсти печінку людям з подагрою. У ній багато пуринів, що утворюють в організмі сечову кислоту.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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